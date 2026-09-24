Cristiano lidera a Portugal ante Gales y Rúben Neves deja fuera a la joya del Real Madrid

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, ha lanzado una sorpresa de gran calibre antes del esperado duelo ante Gales.

En una decisión que nadie esperaba, el técnico ha relegado a la estrella del Real Madrid al banquillo y ha depositado toda su confianza en Rúben Neves, jugador del Al-Hilal saudí, para dirigir el centro del campo, mientras que el arma más poderosa sigue estando, como de costumbre, en manos del capitán histórico Cristiano Ronaldo.

El cuerpo técnico de la selección de Portugal anunció la alineación oficial que disputará el duelo ante Gales dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido que los aficionados al fútbol europeo esperan para poner a prueba la puesta a punto de la Brasil de Europa antes de los próximos compromisos.

El once titular quedó de la siguiente manera:

Portería: Diogo Costa.

Defensa: João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Centro del campo: Rúben Neves - Bruno Fernandes - Vitinha.

Ataque: Pedro Neto - João Félix - Cristiano Ronaldo.









Neves deja fuera al jugador del Real Madrid

La gran sorpresa en la alineación de Jesus estuvo en el centro del campo. Mientras todos esperaban la titularidad de la dupla João Neves y Bernardo Silva, el técnico portugués decidió mantenerlos en el banquillo y dar la oportunidad completa a Rúben Neves para ser titular junto a Bruno Fernandes y Vitinha.

Una decisión audaz que refleja su gran confianza en el jugador del Al-Hilal saudí y en su capacidad para marcar el ritmo del juego y conectar las líneas, especialmente ante una selección de Gales que se apoya en la fuerza física y la presión alta.

Ronaldo lidera el sueño

Como de costumbre, Cristiano Ronaldo liderará la delantera de la selección de Portugal, respaldado por la velocidad y la habilidad de Pedro Neto y João Félix, en un tridente ofensivo que reúne todos los ingredientes para inquietar a la defensa de Gales.

Jesus confía en la experiencia de Ronaldo y en su capacidad para decidir los grandes partidos, en un momento en el que busca dar con la combinación ideal que aúne experiencia y juventud antes de entrar en la contienda oficial.







