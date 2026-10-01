Los aficionados al fútbol estuvieron pendientes, durante las últimas horas, de la crisis por la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal antes del duelo ante Dinamarca, en la Liga de Naciones de la UEFA, en medio de una situación extraña y habitual al mismo tiempo que se apoderó de la mayoría de los seguidores.

Nada más anunciarse la salida de Ronaldo y su viaje a Madrid, muchos se apresuraron a lanzar acusaciones contra Don Cristiano, que variaron entre la traición a la selección, la búsqueda del protagonismo, la soberbia y otras, sin siquiera esperar a conocer lo que había ocurrido.

En el otro bando, algunos salieron a defender a Ronaldo, lo que derivó en algo parecido a una guerra entre los partidarios de Cristiano y sus críticos, hasta el punto de llegar al intercambio de insultos.

Durante las últimas horas, numerosos informes, especialmente en Portugal, revelaron muchos entresijos de la crisis y despejaron la incógnita sobre el motivo de los rápidos acontecimientos.

Aquí no voy a empezar hablando del inicio de la crisis, sino que me detendré en una sola escena que me reveló muchas cosas: la presencia de Jesus y del presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, en el aeropuerto para intentar convencer a Cristiano de que se quedara.

Esto me confirmó que la postura de Jesus fue errónea en esa crisis, pues de lo contrario, ¿por qué iba el entrenador, que llevaba horas enfadado y había lanzado declaraciones incendiarias en una rueda de prensa, al aeropuerto a intentar contentar a un jugador al que había atacado en esa misma rueda de prensa?

La versión publicada por diarios de Portugal y España me parece verídica, sobre todo con la postura de Jesus y su ida al aeropuerto, ya que afirmó que fue Jesus quien convenció a Ronaldo de no retirarse de la selección tras el Mundial, y en mi opinión eso es un gran error de Don Cristiano, al que no le queda más que el sueño de alcanzar el gol número 1.000, algo que podría lograr con el Al-Nassr si las lesiones se alejan de él.

Jesus también, según la versión, fue quien acordó con él su participación en dos partidos (Gales y luego Noruega en la cuarta jornada) y después le prometió jugar ante Noruega (en la segunda jornada) e incumplió su promesa, y fue también quien se disculpó con Don Cristiano en una reunión en presencia del presidente de la Federación por lo ocurrido en el partido ante Noruega, para después atacarlo con dureza en la rueda de prensa horas más tarde.

Y la pregunta importante aquí es: ¿por qué fue Jesus a buscar a Ronaldo para convencerlo de no retirarse, y luego hizo lo que hizo con él en este parón internacional actual? No veo un motivo claro para ello hasta ahora, pero los días revelarán lo que planeó.

¿Borrará lo ocurrido la historia internacional de Ronaldo?

Durante los acalorados debates en las redes sociales, muchos afirmaron que Ronaldo había destruido su historia con este paso sorprendente.

A esos les digo que lo que hizo Ronaldo con Portugal seguirá siendo una historia que se contará en la historia del fútbol y no solo en la del país europeo.

Las cifras, los logros y los títulos de Ronaldo hablan por sí solos, y aunque no haya ganado la Copa del Mundo, mi opinión siempre es: ¿qué habría pasado si Cristiano hubiera sido de España o incluso de Francia? Por supuesto, se habría coronado con el título.

En cuanto a Portugal, su historia puede dividirse en dos etapas: la primera, antes de Ronaldo, y la segunda, con él, y basta con señalar que antes de que Cristiano se incorporara a la selección, Portugal solo había llegado 3 veces a la Copa del Mundo.

Llegar al Mundial parecía un sueño para la afición portuguesa, que recibía un golpe tras otro en cada clasificación, pero con Don Cristiano nunca faltó al Mundial ni a la Eurocopa.

Además, antes de Ronaldo no había conquistado ningún título, mientras que ahora posee 3 títulos: el de la Eurocopa junto a dos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Por supuesto, Ronaldo no jugaba solo, pero 146 goles para una selección europea construyeron mucho, además de cambiar por completo la personalidad del equipo, pues después de que clasificarse para los torneos fuera un gran sueño que solo se cumplía rara vez, los títulos pasaron a ser el objetivo.

Asimismo, la presencia de Cristiano en la selección de Portugal impuso muchas cosas a los rivales y elevó la ambición de todos los portugueses, y esto lo atestiguan muchas antiguas estrellas de Portugal y de otros lugares.

Y como dijo hoy uno de los responsables portugueses: dentro de 50 años no se mencionará a Jesus, mientras que Cristiano seguirá siendo inmortal en la historia.

Y yo repito el mismo sentido, pero de otra manera: desaparecerán todos los que buscan errores, difunden rumores y menosprecian a Cristiano, quizá dentro de unos meses o pocos años, pero lo que hizo Ronaldo en el mundo del fútbol no se borrará aunque pasen cientos de años.

¿Lo que escribo tiene que ver con Messi?

No quería meter a Messi en esta crisis, pero lo extraño y curioso siempre es que si hablas bien de Ronaldo, encuentras a quien te ataca e introduce el nombre de Messi en el asunto, y viceversa.

Y aquí recalco que este artículo mío es sobre Ronaldo y su historia, que repito que seguirá siendo inmortal por muchos años que pasen, y los actos de algunos no le afectarán.

Y recalco también que Messi no tiene absolutamente nada que ver con este asunto, pues si eres de sus admiradores y consideras que es el más grande y el mejor de la historia, respeto tu opinión, pero debes respetar a quienes discrepan de ello.

Un valioso consejo

Al final quiero recalcar que ni Ronaldo ni Messi rendirán cuentas en mi lugar o en el tuyo, y el deporte entero no merece que algunos intercambien insultos e incluso a veces se metan con el honor de las personas, cosas que ni la religión ni nada aceptan, así que di tu opinión como quieras y discrepa de mí y de los demás como gustes, pero no caigas en la trampa por culpa de tu estrella favorita, que no te servirá de nada ni en esta vida ni en la otra.