Cristiano abandona la concentración de Portugal sin despedirse de los jugadores: ¿cuál es el motivo?

La prensa portuguesa continúa desvelando los entresijos de la sorpresiva salida de la leyenda Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección absoluta que se disputa en Dinamarca, antes del enfrentamiento entre ambas selecciones mañana en la Liga de Naciones de la UEFA.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague con destino a Madrid a bordo de su avión privado, en un movimiento que abre la puerta a grandes interrogantes sobre el futuro del capitán de Portugal con la selección y sobre si estos acontecimientos podrían representar el principio del fin de su trayectoria internacional.

La salida de Ronaldo se produjo apenas minutos después de las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en las que negó la existencia de cualquier crisis con el capitán del equipo, y afirmó de forma clara que Ronaldo participaría en el entrenamiento del miércoles.

Pero lo que ocurrió después fue completamente distinto, ya que Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague a bordo de un coche de la Federación Portuguesa de Fútbol, sin participar en la sesión de entrenamiento.

El jugador emitió un comunicado en el que deseó suerte a Portugal, asegurando que revelaría la verdad en el momento oportuno.

Por su parte, el diario portugués "O Jogo" señaló que Ronaldo abandonó la concentración de Portugal sin despedirse de los jugadores del equipo.

Explicó que supo por fuentes propias que Cristiano Ronaldo abandonó el hotel en el que se hospedaba la selección nacional en Copenhague el miércoles, antes del regreso del equipo de los entrenamientos.

Y añadió: "El capitán de la selección portuguesa se marchó sin esperar el regreso de los jugadores del campo de entrenamiento, por lo que ni siquiera pudo despedirse de sus compañeros antes de abandonar la concentración de entrenamiento de la selección nacional".