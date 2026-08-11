Cristian Romero deja el Tottenham Hotspur y se une a la colonia argentina

Cristian Romero está a punto de firmar con el Atlético de Madrid. El defensa central va a dejar el Tottenham Hotspur y firmará hasta 2030 en la capital española, según Nicolò Schira.

Desde hacía tiempo estaba claro que Romero se marcharía de los Spurs tras esta temporada. El capitán del club expresó su deseo de salir al final de la pasada campaña.

Durante mucho tiempo pareció que el Inter se haría con el argentino, pero no llegó a un acuerdo con el Tottenham, que exigía 45 millones de euros.

El Atlético sí está dispuesto a poner esa cantidad sobre la mesa y está muy cerca de alcanzar un acuerdo. Según el experto en fichajes, en estos momentos se están ultimando los últimos detalles.

Romero cobrará en el Atlético un salario de seis millones de euros al año. Firmará hasta mediados de 2030, con la opción de ampliar después hasta mediados de 2031.

Romero disputó un total de 122 partidos con el club del norte de Londres. Marcó once goles. En 2022 se proclamó campeón del mundo con Argentina.

En el Atlético, Romero jugará a las órdenes del técnico argentino Diego Simeone. También se encontrará en Madrid con compañeros de la selección argentina como Julián Álvarez, Juan Musso y Nahuel Molina.