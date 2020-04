Cristian Maidana: "Me quiero retirar en Olimpia"

El volante argentino de 33 años manifestó su deseo de continuar en el club albo y dijo que nunca jugaría en Motagua.

Cristian Maidana declaró que quiere retirarse con la camiseta de Olimpia y aseguró que nunca jugaría en Motagua. El volante argentino de 33 años manifestó su deseo de renovar el vínculo con el club albo porque se siente muy cómodo.

“Yo la verdad que me quiero quedar acá, yo quiero seguir demostrando que puedo quedarme acá. Lo primero es tratar de renovar y después está tratar de quedarme el mayor tiempo posible acá, yo lo he dicho que me siento cómodo acá. Si el club lo decide por supuesto que me quiero retirar acá en Olimpia”, dijo Maidana en diálogo con Diez.

Y ante la pregunta de si jugaría en Motagua, respondió: “La verdad que no porque yo le debo mucho al Olimpia. En no pasan estas cosas y pues se trata de respeto a la institución y respeto a la gente que me ha tratado muy bien, no iría a Motagua".

Más equipos

"Yo respeto mucho al club Motagua ya que tienen un excelente equipo, es uno de los clubes grandes del país, no tengo nada contra Motagua. Lo que he dicho es que no iría a Motagua porque Olimpia me ha dado mucho. Yo soy un hincha de Olimpia”, concluyó.