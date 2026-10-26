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Cristian Chivu se rindió a su delantero estrella, Marcus Thuram, después de que una trepidante victoria por 2-1 ante la Fiorentina llevara al Inter a lo más alto de la Serie A. El técnico del Inter no quiere atribuirse el mérito de la meteórica evolución de Thuram y, en tono de broma, señaló a Zinedine Zidane como responsable después de que el delantero francés liderara una remontada espectacular en el tiempo añadido ante la Fiorentina.

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Thuram impulsa una espectacular remontada en los últimos minutos

Thuram fue el artífice de la remontada: marcó el gol del empate y después forzó el penalti que Piotr Zielinski transformó en el minuto 98. Ante la ausencia por lesión de Lautaro Martinez, Thuram asumió el papel de referente en ataque. Chivu no tardó en elogiar el incansable esfuerzo del delantero y su dominio físico en la recta final del partido. El técnico del Inter incluso bromeó sobre las influencias en el reciente estado de forma de Thuram, entre ellas el tiempo que pasó con la leyenda de la selección francesa Zinedine Zidane.

«No sé si el mérito es mío o de Zidane. Sin Lautaro, asumió la responsabilidad. Estuve con él tres semanas y descansó, por eso digo que no sé si el mérito es mío o de Zidane. Incluso en el minuto 90 esprintaba y entraba en el área con una fuerza arrolladora», dijo Chivu, según recoge Sky Sport Italia.

La exclusión por parte de Zidane motiva a Thuram

Tras la marcha de Didier Deschamps de la selección francesa, Thuram quedó fuera de la primera convocatoria de Zidane, que inició una amplia renovación táctica como nuevo seleccionador. En lugar de permitir que esa exclusión frenara su impulso, el delantero convirtió el revés en una mayor concentración sobre el terreno de juego y lo utilizó como motivación adicional para elevar su rendimiento en el club.

«Hoy y en Bolonia, cuando te ataca con esa velocidad, existe el riesgo de que pase algo. Estamos contentos; le hemos dado el día libre mañana, aunque el equipo entrenará. Él y los demás descansarán. ¿Por qué no lanzó el penalti? Tenemos grandes lanzadores. Disfruta viendo a los demás y aporta un valor añadido al equipo. No ser convocado le dio una motivación extra», señaló Chivu.

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Los cambios tácticos dan resultado

Chivu también abordó la decisión sobre quién lanzaría el penalti en los últimos minutos: fue Zielinski, en lugar de quien había recibido la falta. El técnico subrayó que los reconocimientos individuales importan menos que el esfuerzo colectivo del vestuario. «Tenemos grandes lanzadores. Disfruta viendo a los demás y aporta un valor añadido al equipo. No ser convocado le dio una motivación extra», afirmó Chivu.

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El entrenador también habló de sus cambios tácticos, entre ellos la entrada del joven Matteo Lavelli para reforzar el ataque. Insistió en que la edad no influye al elegir su alineación y que prefiere centrarse en las necesidades concretas del partido y en el estado físico de sus jugadores. «Decidí incorporar a un delantero para ocupar el área, ya que no estábamos consiguiendo hacerlo con los interiores. No miro el carné de identidad ni de [Henrikh] Mkhitaryan ni de Lavelli. A veces no es fácil entrar en el equipo y no todo sale como uno quiere: tienen que estar preparados», añadió.

Fe hasta el pitido final

La victoria mantiene al Inter en la lucha en lo alto de la clasificación de la Serie A, igualado con la Lazio. Chivu reconoció que sus jugadores estaban agotados por la exigencia del calendario, pero que su espíritu de lucha les permitió salir adelante. Señaló que, aunque empezar los partidos por detrás en el marcador no es lo ideal, el equipo debe seguir afrontando el reto y evitar convertir en un «caso» su tendencia a remontar en los últimos minutos.

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«Aunque nos quedaban pocas fuerzas, pusieron todo el corazón ante un equipo organizado. Mostramos garra, algo que no siempre se ve porque jugamos cada tres días. A veces, empezar por detrás puede generar dudas; no debemos venirnos abajo ni conformarnos, y siempre debemos tener las mismas ganas de ganar. Habrá veces en las que nos adelantemos y luego perdamos, pero no deberíamos darle demasiada importancia, igual que no lo hacemos ahora», concluyó el entrenador.







