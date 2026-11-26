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El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, elogió la disciplina defensiva y la fortaleza mental de su equipo tras la importante victoria por 2-0 ante el VfB Stuttgart en San Siro. Un penalti transformado por Petar Sucic y un gol tardío de Lautaro Martinez dieron los tres puntos al Inter, que escaló posiciones en la clasificación de la Champions League.

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El Inter muestra solidez defensiva en San Siro

El Inter superó el miércoles una exigente noche europea y logró una victoria ante el Stuttgart que alivia el mal sabor de sus recientes dificultades en las competiciones nacionales. Después de un caótico empate 4-4 ante el Atalanta en el que dejó escapar una ventaja de dos goles, el conjunto italiano sabía que necesitaba una actuación eficaz para adelantar a su rival alemán en la clasificación de la fase liga. Petar Sucic abrió el marcador al transformar un penalti señalado por mano, antes de que Lautaro Martinez saliera del banquillo para sentenciar la victoria.

Aunque el juego no siempre fue fluido, la capacidad para sacar adelante el partido ante un Stuttgart peligroso apunta a que la plantilla ha aprendido de sus recientes errores defensivos. «Nos apoyamos en la mentalidad, la organización y la intensidad, y aceptamos que los partidos de la Champions League no son fáciles, que no puedes dominarlos de principio a fin», explicó el técnico del Inter a Sky Sport Italia. Reconoció que el equipo tuvo que ser paciente y añadió: «A veces hay que mantenerse en el partido e intentar aprovechar al máximo los errores del rival, pero también tratar de llevar la iniciativa cuando sea posible. Los distintos momentos de un partido son importantes y hay que saber interpretarlos».

Chivu defiende los ajustes tácticos

Pese a la victoria, persisten las dudas sobre la tendencia del Inter a bajar la intensidad en algunas fases de los partidos. Chivu respondió que su equipo estaba preparado para sufrir cuando el Stuttgart se lanzó al ataque en los primeros compases. El entrenador consideró que los suyos resistieron el empuje inicial antes de asentarse en el encuentro y señaló que incluso podrían haberse marchado al descanso por delante si hubieran sido más eficaces en los últimos metros.

«Hicimos bien en no dejarnos arrastrar por su intensidad en los primeros 20 minutos. Aceptamos que teníamos que defender algo más atrás, pero sin perder energía y presionándolos cuando tenían el balón. Defendimos bien los centros, porque sabíamos que serían peligrosos por las bandas», señaló Chivu.

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El análisis tras el empate ante el Atalanta

El reciente empate 4-4 ante el Atalanta marcó la previa del encuentro, pero Chivu insistió en que no necesitaba replantear su enfoque pese a haber dejado escapar la ventaja al final en Bérgamo. En cambio, se centró en ajustar los aspectos mentales del juego. Subrayó que un entrenador debe transmitir la motivación adecuada para cada partido y procurar que la plantilla siga unida incluso cuando los resultados o las actuaciones no sean perfectos.

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«Siempre hay que intervenir, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. Hicimos un análisis claro de aquel partido, porque jugamos bien durante unos 75-80 minutos. Nos faltó algo en los últimos 10 minutos, pero eso no significa descartar todo lo bueno que hicimos aquella noche», afirmó Chivu.

La unión impulsa la recuperación en Europa

El triunfo supone la tercera victoria consecutiva del Inter en la Champions League y cambia por completo el ánimo en torno a una campaña que comenzó con dos derrotas seguidas ante el Real Madrid y el Club Brujas. Aunque persisten las dudas por algunas pérdidas puntuales de concentración, Chivu dejó claro que el espíritu colectivo es innegociable.

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«La labor de un entrenador es transmitir la motivación adecuada en cada partido. No siempre es fácil mantener el mismo nivel; a veces lo conseguimos mejor que otras, pero lo importante es que el equipo siga unido y que nadie empiece a señalar a los demás. No siempre podemos ser perfectos, pero nunca nos deben faltar la actitud y la mentalidad adecuadas. Hoy lo hemos visto y no es casualidad que nos hayamos llevado la victoria», concluyó.