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El técnico del Inter, Cristian Chivu, destacó la importancia de que Lautaro Martínez volviera a marcar en la decisiva victoria ante el Stuttgart en la Champions League. Chivu elogió la influencia inmediata de su capitán tras un periodo difícil para el conjunto italiano.

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Lautaro enciende al Inter

El Inter se situó el martes por la noche a un solo punto de los ocho primeros de la Champions League después de que una actuación solvente le diera una victoria muy necesaria ante el Stuttgart . Fue una noche europea casi perfecta para el Inter, que sumó una portería a cero muy necesaria y un triunfo que lo deja a un solo punto. Aunque toda la plantilla estuvo a la altura, lo que más celebró su entrenador fue ver a Lautaro marcar casi nada más saltar al campo.

«¿El gol del Toro? Belleza, calidad, lo tiene todo. Pero son jugadores de primer nivel. Lautaro hizo felices a todos: al banquillo, a los aficionados y también a los defensas y centrocampistas», declaró Chivu, según recoge La Gazzetta dello Sport.

Chivu destaca el impulso anímico que supone el gol para Lautaro

Tras una dura derrota ante el Atalanta en Bérgamo, el equipo de Chivu respondió con una actuación marcada por la disciplina táctica y la eficacia de cara a puerta. Luka Sucic destacó en una posición retrasada, mientras que Francesco Pio Esposito mantuvo su buen nivel. Chivu elogió a Martínez y señaló que, aunque la calidad del delantero nunca estuvo en duda, el gol supone un enorme impulso psicológico para toda la plantilla en esta fase cargada de partidos de la campaña europea.

«Pensaba que me preguntaríais si nos falta un quinto delantero… Ahora mismo tengo tres, todos buenos: Lautaro, después de lo de Bérgamo, sumó minutos», comentó Chivu. «Mentalmente, para un delantero, marcar supone una inyección de confianza y autoestima, aunque él no la necesitara. También estoy contento con Pio y Marcus por lo que aportaron en el campo. Espero que mantengan este nivel, pero somos conscientes de que los delanteros viven de las alegrías colectivas y personales: debemos prestar mucha atención a su estado físico. Hay muchos partidos y los necesitamos; esperamos que Bonny también vuelva pronto».

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La atención vuelve a la Serie A

Chivu se apresuró a centrar la atención de nuevo en los compromisos de la liga. Con la visita al Genoa en el horizonte, el entrenador subrayó la necesidad de mantener el equilibrio mental. Insistió en que el equipo debe evitar tanto la euforia tras las victorias como el abatimiento excesivo después de las derrotas, y afrontar cada partido por separado para cumplir sus grandes ambiciones esta temporada.

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«Ahora, sin embargo, lo principal es pensar en el Genoa. Ya pensaremos en el Dortmund más adelante; conocemos la clasificación. Era importante reaccionar después de dos derrotas consecutivas. Tenemos que ir partido a partido para aspirar a cumplir nuestras ambiciones. El equipo no hace un drama cuando pierde ni se deja llevar por la euforia cuando gana», afirmó.

La profundidad de la plantilla y la preocupación por Bastoni

Aunque predominó el ambiente de celebración, el estado físico de Alessandro Bastoni, un defensa clave, sigue preocupando al cuerpo técnico. El internacional italiano fue sustituido tras notar molestias y el club esperará a las pruebas diagnósticas para determinar el alcance del problema. Chivu confía en que sea leve, especialmente ante el apretado calendario previo a las fiestas, en el que necesitará la aportación de todos los integrantes de la plantilla.

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Sobre la situación de Bastoni y el estado anímico del equipo, Chivu concluyó: «Notó que se le endurecía la zona; mañana tendrá que someterse a una prueba. Parece que es solo eso, un problema que arrastraba desde hacía unos días. Hay que ir partido a partido para aspirar a cumplir nuestras ambiciones. El equipo no hace un drama cuando pierde ni se deja llevar por la euforia cuando gana».