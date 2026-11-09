Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se ha mostrado orgulloso de la capacidad de resistencia de su plantilla tras la convincente victoria por 2-0 ante el Como en San Siro. El técnico del Inter admitió sentir alivio por haber superado un calendario exigente en el que su equipo disputó nueve partidos en solo 27 días.

Anuncios

Superar un calendario implacable

Chivu ha valorado con franqueza el estado físico de su equipo tras afrontar un calendario de partidos exigente. El Inter sumó tres puntos vitales el domingo y se mantiene de lleno en la lucha por los primeros puestos de la Serie A. El resultado supuso un alivio muy necesario para una plantilla llevada al límite durante el último mes. El entrenador admitió que, aunque el nivel de juego fue irregular, el objetivo principal era superar ese maratón y seguir compitiendo en todas las competiciones.

Al repasar ese periodo agotador, Chivu destacó la cantidad de partidos que han disputado sus jugadores. «Empezaría por mencionar que hemos jugado nueve partidos en 27 días, lo que nos ha consumido mucha energía y ha provocado muchos altibajos. Siempre queremos intentar mejorar, pero a veces hay que tragarse el orgullo, trabajar duro y prepararse con la mentalidad adecuada para los próximos partidos», explicó a Sky Sport Italia.

La disciplina táctica asegura la victoria

La victoria ante el Como se cimentó en un inicio fulgurante, con los locales logrando pronto una ventaja sólida. La precisión en los últimos metros permitió al Inter marcar el ritmo y, con el tiempo, restar peligro al partido. Chivu se mostró especialmente satisfecho con la ejecución de sus instrucciones tácticas por parte de los jugadores desde el pitido inicial en San Siro.

«Hoy aumentamos el ritmo y la intensidad, y nuestra preparación nos vino bien en términos de calidad y presión. Jugamos como un equipo. Lo hicimos bien en la primera parte en todos los aspectos y, después, a veces hay que saber gestionar otros momentos del partido. Felicito a los chicos, que hoy estuvieron maravillosos», añadió Chivu.

Anuncios Anuncios

Dejar atrás la decepción del derbi

Para el Inter, la victoria también sirvió para espantar los fantasmas de una dolorosa derrota en el derbi de Milán. Reponerse de un revés de tanta repercusión era esencial para mantener la moral en el vestuario. Chivu insistió en que un club con las ambiciones del Inter para esta temporada no podía quedarse anclado en los tropiezos pasados.

Related Topics

«Siempre hay margen de mejora. No siempre se puede tener todo ni ser perfecto cada vez. Hay que aceptar que la temporada es larga y que hay muchísimos partidos», señaló. El entrenador elogió la fortaleza mental de sus jugadores: «Perdimos el derbi, pero teníamos que seguir adelante. Tenemos que remar todos en la misma dirección y continuar en una temporada importante y ambiciosa».

La atención, en el esfuerzo defensivo colectivo

En defensa, el Inter se mostró firme y neutralizó a un Como que esta temporada ha dado muestras de su calidad ofensiva. Chivu atribuyó a sus delanteros el inicio del trabajo defensivo, lo que facilitó considerablemente la labor de los cuatro defensas. Al cortar las líneas de pase desde el principio, el Inter impidió que su rival encontrara un ritmo sostenido.

Anuncios

«Todo empieza por los delanteros. Mantuvieron la concentración y les quitaron el balón, llegando al lugar adecuado en el momento oportuno con su presión. Sabíamos que necesitábamos estar compactos para cortar las líneas de pase. Sabíamos que el Como prefiere atacar a defender. Pudimos aprovechar lo que habíamos previsto en nuestro plan de partido», concluyó Chivu.