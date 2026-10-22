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El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, habló de los obstáculos psicológicos que su equipo tuvo que superar para vencer al Shakhtar Donetsk en la Champions League. Un gol de Carlos Augusto en los últimos minutos resultó decisivo en un partido en el que el Inter tuvo que jugar buena parte del tiempo con diez futbolistas.

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Superar el peso de las derrotas pasadas

El equipo italiano llegó al partido bajo una enorme presión tras un difícil comienzo de su trayectoria europea, y el entrenador admitió que los anteriores tropiezos en la competición habían creado un ambiente de tensión en la plantilla. Chivu reconoció que las recientes derrotas europeas ante el Real Madrid y el Club Brujas, que habían hecho mella en la moral del equipo, pesaban mucho en la mente de sus jugadores durante el encuentro. El técnico rumano señaló que esa carga psicológica fue evidente a lo largo del partido, en el que buscaban estabilizar su rendimiento en Europa.

«Empezamos bien, pero luego comenzamos a preocuparnos un poco. Las últimas derrotas en la Champions League han dejado huella; necesitábamos jugar un partido ordenado», explicó Chivu a Sky Sports. El entrenador destacó que los ajustes tácticos realizados en la segunda parte fueron decisivos para devolver la iniciativa al equipo local. «Los tres cambios antes del minuto 60 nos dieron algo de energía. Después, con diez, pudimos aportar ese algo que siempre nos ha faltado y demostramos que también sabemos sufrir. Nos arremangamos».

Un punto de inflexión crucial para el Inter

Getty Images

La victoria tuvo una enorme importancia para la clasificación del grupo y ofreció al Inter un punto de inflexión crucial tras encadenar dos derrotas. Necesitada de un impulso para reactivar su campaña, la plantilla firmó una actuación vital que revitalizó sus aspiraciones europeas y devolvió a su temporada el impulso que tanto necesitaba. Chivu subrayó la importancia de la fortaleza mental en encuentros de tanta trascendencia.

«Todos somos importantes y somos conscientes de ello, porque las temporadas son largas. Para mantener un nivel alto se necesita energía, no solo experiencia. En la Champions League hay que correr mucho y tener la confianza necesaria para hacer determinadas cosas. Hoy nos centramos en aprovechar los momentos, porque también hay que saber sufrir. Ganar así duplica la autoestima», afirmó.

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Flexibilidad táctica y gestión de la plantilla

Ante la escasez de centrales naturales, Chivu explicó la lógica de su alineación titular y el uso de Augusto en un papel más versátil. El gol que acabaría marcando el brasileño justificó su inclusión, pero la principal preocupación del entrenador seguía siendo la solidez defensiva ante un Shakhtar conocido por su calidad técnica y su velocidad al contraataque. La elección de Djed Spence fue otra decisión específica para contrarrestar la velocidad de los visitantes por las bandas.

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«Ahora mismo solo tenemos tres centrales y, además, a Carlos Augusto», detalló Chivu al hablar de sus dilemas a la hora de elegir el equipo. «Lo habíamos preparado para circular el balón con más amplitud y encontrar los cambios de orientación, dado que jugaban con una línea de cuatro muy compacta. Habíamos optado por tener más juego posicional con Akanji y esperábamos que Carlos Augusto nos aportara algo más en cuanto a movilidad, porque nos preocupaban sus salidas al contraataque y los ataques a la línea defensiva. Por la misma razón elegimos a Spence: para tener velocidad en las salidas y cobertura frente a sus dos extremos, rápidos y técnicamente buenos».

Bastoni ve la roja y agrava la crisis

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La noche quedó empañada por la expulsión de Alessandro Bastoni, que recibió dos tarjetas amarillas y dejó a su equipo en inferioridad numérica. Chivu no tardó en señalar la falta de disciplina del defensa, aunque reconoció que había sido provocado por el rival. La pérdida de una pieza tan importante obligó al Inter a reorganizar su defensa y puso a prueba la profundidad de una plantilla ya muy limitada en la zona central de la zaga por los problemas físicos que arrastra.

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«Lo provocaron y después cometió una ingenuidad», comentó el entrenador. Chivu explicó las circunstancias de la primera amonestación: «En la primera amarilla estaba enfadado porque Alisson no había echado el balón fuera. Fue una ingenuidad por su parte y creo que lo sabe. Y debemos aceptar que a veces los rivales pueden provocarnos».