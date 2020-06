Cristhian Paredes ya está listo para ir a Disney

La MLS se reanudará en una sede única y con medidas especiales. Uno de los jugadores paraguayos del Portland Timbers habló sobre el tema.

El ‘Torneo Especial is Back’ fue confirmado y los equipos deberán trasladarse a Orlando, para dar continuidad a la temporada.

“Nunca me tocó ir a Disney, por suerte ahora me tocará ir para disputar el torneo. Me encantan las montañas rusas”, bromeó el mediocampista paraguayo Cristhian Paredes, a la AM800 de Asunción.

El artículo sigue a continuación

Más allá de la broma que lanzó sobre ir al famoso lugar de diversiones, Paredes es consciente que las medidas serán estrictas y no habrá posibilidades de subirse a ninguna montaña rusa.

Más equipos

“Creo que vamos a estar encerrados todo el tiempo”, indicó el jugador guaraní, quien tiene como compañero de equipo a su compatriota Jorge Moreira.

La MLS sorteó la fase grupos y desde el próximo 24 de junio se espera el arribo de los planteles a Orlando, para una etapa de pretemporada. Los partidos se empezarán a disputar desde el 8 de julio.