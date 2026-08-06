El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, se enfrenta a un fantasma inquietante a pocos días del inicio de la nueva temporada, que verá el regreso del "Special One" a la competición de La Liga tras su ausencia.

Mourinho asumió las riendas del Real Madrid este verano, y la afición merengue confía mucho en él para devolver al equipo a lo más alto tras dos temporadas consecutivas sin títulos.

El diario "As" afirmó que el arranque de Mourinho con el Real Madrid no será sencillo, sino que el equipo estará expuesto a un peligro real por culpa del calendario de partidos.

Real Madrid: 4 partidos en 14 días

Explicó que el Real Madrid disputará 4 partidos oficiales en tan solo 14 días, lo que supone una carga física enorme para los jugadores de un equipo que ha realizado una pretemporada tradicional sin giras al extranjero.

Lo que aumenta la dificultad de la tarea es que algunos jugadores del Real Madrid, como Cucurella, Mbappé, Tchouaméni, Konaté y Bellingham, apenas tendrán alrededor de una semana para preparar el primer partido, ya que se incorporarán al equipo el día 10 del mes en curso. El fantasma de las lesiones, tras años de caos en el apartado físico, es motivo de preocupación para el club, ya que el partido inaugural oficial será el 22 de agosto ante el Espanyol, y el 26 y el 30 de agosto el equipo recibirá a la Real Sociedad y al Málaga respectivamente.

La serie de partidos se cerrará con el enfrentamiento ante el Real Betis el próximo 4 de septiembre.

Para afrontar lo que será una temporada físicamente exigente, el club reforzó sus filas en todas las posiciones. Florentino Pérez, en plena campaña electoral, analizó la temporada pasada y comentó: "La razón de la mala temporada está en el Mundial de Clubes; no pudimos realizar una pretemporada adecuada y no pudimos recuperarnos físicamente por jugar los miércoles y los domingos cada semana, y de ahí vino el gran número de lesiones".

Esta fue una de las prioridades del club durante el verano. Para abordar este problema, el Real Madrid recurrió a Alexandre Cruze, el prestigioso médico del Mónaco, para tratar la crisis de lesiones que sufrió el equipo el año pasado: 52 lesiones, y Asensio fue el primero en caer esta temporada.

Se atendió una de las peticiones de Mourinho: contar con dos jugadores por posición, y así la llegada de jugadores como Cucurella, Konaté, Dumfries, Espy y Bernardo Silva satisfacía las exigencias del entrenador. Todavía es posible la incorporación de Diomandé y Rodri.

Mourinho es consciente de que la mejor manera de afrontar las exigencias del fútbol moderno es contar con plantillas amplias y con la capacidad de rotar a los jugadores sin perder la sintonía ni el nivel general.

Una pretemporada interna para el Real Madrid

Durante años, el Real Madrid celebró sus concentraciones de preparación para la nueva temporada en el extranjero (siendo Estados Unidos el destino preferido en los últimos años).

Esto les permitió reforzar la imagen del Real Madrid y alejarse de la presión de la capital. Sin embargo, esto ya no ha sido posible en las últimas temporadas.

El año pasado, el Mundial de Clubes trastocó sus planes, y este año el motivo es el Mundial. Esto ha llevado al club a organizar su preparación para la nueva temporada de la manera tradicional, disputando partidos amistosos en Europa.

Quedan 3 partidos, que se disputarán a lo largo de ocho días (el 8 de agosto ante el Ferencváros, el 12 de agosto ante el Deportivo y el 16 de agosto ante el Schalke).

Esto significa que el Real Madrid disputará siete partidos durante el mes de agosto, un calendario similar al de los meses en los que el equipo participa en varias competiciones (LaLiga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones).

Por ello, hay que gestionar con cuidado el esfuerzo físico para evitar las lesiones. Huijsen, que sufre una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, y Asensio, que estará de baja alrededor de seis semanas por una lesión en los isquiotibiales, fueron los primeros descartados.

Cuatro partidos en 14 días con el inicio de la Liga. Siete partidos en agosto. Así comenzará el nuevo Real Madrid dirigido por Mourinho la temporada 2026-2027.

Un calendario de partidos agotador que subraya la importancia de la condición física durante el verano para lograr el objetivo principal de la temporada: volver a ganarlo todo.