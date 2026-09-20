La selección de Arabia Saudí no ha comenzado sus preparativos para la Copa del Golfo "Golfo 27" desde cero, sino que afronta el torneo en medio de una serie de asuntos que necesitan soluciones rápidas por parte de Georgios Donis, después de que el periodo reciente haya revelado problemas técnicos que no se pueden ignorar, antes de que la exclusión de Musab Al-Juwair por motivos disciplinarios viniera a añadir una nueva crisis a los cálculos del entrenador.

Donis se prepara para dirigir a Arabia Saudí en un torneo que se disputa en su propio terreno, en medio de grandes cambios en la lista en comparación con el equipo que participó en el Mundial 2026, lo que hace que la tarea sea más complicada, especialmente porque Arabia Saudí juega en un grupo que incluye a Kuwait, Omán e Irak.

Y mientras el entrenador busca la combinación adecuada, destacan 3 crisis principales que podrían imponerse a la selección desde el primer partido, empezando por la línea defensiva, pasando por el centro del campo, hasta llegar al problema ofensivo que se manifestó durante la última participación en el Mundial.

La crisis de la defensa: los mismos errores no han desaparecido

La línea defensiva representa uno de los asuntos que más necesitan una intervención rápida de Donis, especialmente porque la selección sufrió durante el último Mundial problemas evidentes en la organización defensiva, y aparecieron espacios ante los rivales, además de dificultades para lidiar con los centros y para moverse dentro del área.

El problema no estaba relacionado únicamente con las capacidades de los defensas, sino con la forma en que se mueve toda la línea, las distancias entre sus elementos, y cómo lidiar con las transiciones cuando la selección pierde el balón. Y estos detalles se vuelven más peligrosos ante selecciones del Golfo que saben aprovechar los espacios y el juego directo.

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Y con los cambios que Donis introdujo en la lista, el entrenador está obligado a construir un sistema defensivo más cohesionado, en lugar de depender de las soluciones individuales, porque cualquier fallo en el posicionamiento podría devolver a la selección saudí los mismos problemas que se manifestaron en su última aparición mundialista.

Al-Juwair se marcha: ¿quién conecta el centro del campo?

La segunda crisis llegó de forma sorpresiva con la exclusión de Musab Al-Juwair de la concentración por motivos disciplinarios, y la posterior convocatoria de Mukhtar Ali en su lugar. Y aunque la decisión quedó zanjada desde el punto de vista administrativo, su impacto técnico necesita cálculos diferentes, porque ambos jugadores no desempeñan el mismo rol.

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Al-Juwair aportaba a la selección algo importante en el centro del campo, que era la capacidad de controlar el ritmo, de bajar a recibir el balón, y luego avanzar como mediocampista adelantado o transformarse en organizador de juego, un rol que resulta difícil de reemplazar con un solo jugador dentro de la lista.

En cuanto a Mukhtar Ali, posee características diferentes, lo que significa que Donis no podrá simplemente colocarlo en el lugar de Al-Juwair y esperar los mismos roles, sino que tendrá que repartir la tarea de conectar y crear juego entre más de un jugador, para que la selección no pierda su capacidad de transitar de forma organizada del centro al ataque.

El dilema ofensivo: ¿quién genera el peligro?

En cuanto al tercer problema, está en el tercio ofensivo, y es una crisis que ya se había manifestado con la selección durante el Mundial, cuando Arabia Saudí sufrió dificultades para generar peligro de forma continua y para llegar a la portería de los rivales de manera suficiente, especialmente cuando no encuentra los espacios que le permiten apoyarse en las transiciones.

La selección necesita soluciones más variadas en el último tercio, porque depender de los intentos individuales o esperar los espacios detrás de la defensa del rival no será suficiente ante selecciones que podrían recurrir a agruparse y a la defensa baja.

Y aquí se duplica la importancia de la ausencia de Al-Juwair, porque el problema ofensivo no siempre comienza en los delanteros, sino en la calidad del balón que les llega, y en la capacidad del centro del campo para cambiar la velocidad del juego, pasar el balón entre líneas y crear el espacio adecuado.

Y al final, Donis se encuentra ante una tarea que va más allá de elegir el once titular; debe reorganizar una defensa que sufrió con los espacios, compensar la función de Al-Juwair en el control del ritmo, y encontrar soluciones ofensivas más efectivas. Y si logra abordar estos asuntos rápidamente, Arabia Saudí podría entrar al "Golfo 27" con una imagen diferente; pero si los problemas siguen siendo los mismos, el torneo podría convertirse en una prueba temprana y difícil para el técnico griego.