Un informe periodístico señaló, este martes, que el partido entre el Celta de Vigo y Osasuna, en la jornada inaugural de la Liga española, el próximo domingo, en el estadio de Balaídos, ha quedado en entredicho.

Según la agencia de noticias española y el diario "As", el partido entre el Celta de Vigo y Osasuna corre el riesgo de ser suspendido debido al estado del terreno de juego.

El origen de este problema se debe a una infección fúngica, ya que el Celta de Vigo informó a su rival, Osasuna, y a la Liga española (LaLiga) de que el césped de su estadio no se encuentra en buenas condiciones, y solicitó, por tanto, el aplazamiento del partido que estaba previsto que abriese la temporada 2026-2027 para ambos equipos.

No obstante, aún no se ha tomado ninguna decisión, pues Osasuna insiste en disputar el partido. Las juntas directivas de ambos clubes continúan manteniendo conversaciones al respecto.

La fecha de este partido podría haber sido distinta si el Celta de Vigo hubiera optado por aplazarlo, dado que cuenta en su plantilla con Borja Iglesias, campeón del mundo con la selección española.

Sin embargo, la directiva del Celta de Vigo descartó esta opción para evitar la acumulación de un gran número de partidos en las próximas semanas, especialmente después de que se adelantara la fecha de su encuentro de la sexta jornada frente a la Real Sociedad, el otro representante de la Liga española en la Europa League, al próximo 3 de septiembre.