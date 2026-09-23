Crisis persistente: el Barcelona no podrá fichar en invierno salvo con una única condición

El Barcelona afrontará grandes dificultades si quiere cerrar nuevos fichajes durante el próximo mercado invernal.

Según el diario "Marca", el Barcelona se muestra confiado en que no necesitará ningún fichaje durante el periodo de transferencias invernal, ya que el equipo de Hansi Flick compite a un nivel excelente, tras ganar todos sus 8 partidos, y cuenta con al menos dos jugadores por cada posición.

Aun así, si surgiera la necesidad de refuerzos, primero tendrían que deshacerse de algunos jugadores, pues, pese a la mejora de la situación económica, esta no es notable.

Y aunque el Barcelona tendrá un balance positivo en lo que respecta al fair play durante el próximo periodo de transferencias invernal, esto no le permite cerrar ningún fichaje.

Ferran Olivé, vicepresidente de Asuntos Económicos del Barcelona, declaró este miércoles en el programa "Què t'hi jugues!": "Tenemos que vender a algunos jugadores".

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Y continuó: "Nuestro balance en el fair play era negativo. Nos ha llevado cinco años llegar a un balance de 1-1. No ha sido fácil".

Olivé prosiguió: "Para que el primer equipo funcione con eficacia, hay que proporcionar las herramientas necesarias. Todo se trata de ganar. Cuando asumimos la responsabilidad, carecíamos de recursos. Lo que más me preocupa, y mi máxima prioridad, es completar el proyecto del estadio Camp Nou".

Y recalcó: "Con el estadio terminado y el buen rendimiento del equipo, aumentarán los patrocinios y venderemos más en las tiendas. Es un círculo positivo. Por eso pedimos a los socios que aumenten el techo de financiación, porque es la piedra angular del proyecto".

Las estimaciones indican que los ingresos del Spotify Camp Nou oscilarán entre 425 y 450 millones de libras esterlinas anuales.

El vicepresidente subrayó, en particular, la importancia económica del estadio Camp Nou.

Ferran Olivé reveló: "Cuando se realizó el estudio, y cuando se incorporaron los inversores, se estimó que generaríamos unos ingresos de entre 350 y 375 millones. Pensábamos que tendríamos más dificultad para vender los asientos VIP, pero se vendieron casi por completo. Ha sido un éxito rotundo. Los ingresos se estiman ahora entre 425 y 450 millones de libras esterlinas".