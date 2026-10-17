El regreso de las estrellas puede ser una ganancia para cualquier entrenador, pero en ocasiones se convierte en una prueba difícil cuando los suplentes logran ofrecer rendimientos que superan las expectativas.

Eso es lo que le espera al griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, con la cercana vuelta de Salem Al Dawsari y Saud Abdulhamid a sus planes, después de que la experiencia de la Copa del Golfo 27 demostrara que Arabia Saudí es capaz de brillar y conquistar títulos incluso en ausencia de algunos de sus elementos titulares más destacados.

Durante el torneo del Golfo, Donis consiguió llevar a la selección saudí a conquistar el título por cuarta vez en su historia, aprovechando a un grupo de jugadores que recibieron su oportunidad y demostraron su capacidad para aportar.

Y con el regreso de los grandes nombres, el desafío no se limitará a elegir la alineación teóricamente más fuerte, sino que se extenderá a cómo mantener la armonía lograda, sin desperdiciar lo que ofrecieron los jugadores que destacaron durante el torneo.

Los recambios de Saud y Salem: la clave en la conquista de la Copa del Golfo 27

En la posición de lateral derecho, Donis encontró múltiples soluciones en ausencia de Saud Abdulhamid, después de dar la oportunidad a Mohammed Mahzari, Nawaf Boushal y Mohammed Abu Al Shamat, y el trío ofreció rendimientos llamativos que ayudaron a la selección a mantener su equilibrio y dieron al cuerpo técnico una mayor flexibilidad para afrontar los partidos.

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Y la apuesta por estos nombres no fue un simple recurso forzoso, sino una oportunidad para descubrir nuevas opciones de las que se pueda sacar provecho en el futuro.

En cuanto al costado izquierdo, aparecieron otros nombres capaces de marcar la diferencia, encabezados por Hammam Al Hammami, que brilló y se llevó el premio al mejor jugador del torneo, junto a Sultan Mandash y Saleh Abu Al Shamat, que ofrecieron buenos rendimientos y contribuyeron a dotar a la selección de soluciones ofensivas variadas.

Este grupo demostró que la ausencia de Salem Al Dawsari no impidió a Arabia Saudí contar con velocidad, habilidad y capacidad para penetrar las defensas rivales, sino que brindó la oportunidad a nuevos elementos de reivindicarse.

El regreso de las estrellas: ¿cambiarán los planes de Donis?

No se puede ignorar el valor futbolístico que posee Salem Al Dawsari, gracias a su experiencia y a su capacidad para marcar la diferencia en los grandes enfrentamientos, al igual que Saud Abdulhamid representa un refuerzo importante por sus cualidades en el costado derecho y su experiencia profesional.

Por ello, su regreso será una ganancia evidente para la selección, pero su presencia en la lista no significa necesariamente que todas las posiciones que ocuparon los recambios vuelvan automáticamente a sus anteriores dueños sin competencia.

El dilema al que se enfrenta Donis consiste en cómo lograr el equilibrio entre el estatus de las estrellas y sus nuevas opciones técnicas, pues devolver a Salem al costado izquierdo podría afectar al papel de Hammam Al Hammami, que firmó un torneo excepcional, y el regreso de Saud podría poner a Mahzari, Boushal y Abu Al Shamat ante una nueva competencia por el puesto de lateral derecho, después de que lograran aprovechar la oportunidad que recibieron.

Donis ante la prueba más difícil: ¿contentar a las estrellas o premiar a los destacados?

No será fácil para Donis gestionar este asunto, especialmente porque la próxima etapa exige preservar el espíritu colectivo que ayudó a la selección a conquistar el título, aprovechando al mismo tiempo la experiencia de los elementos titulares.

El entrenador que logró descubrir soluciones alternativas durante la Copa del Golfo 27 estará obligado ahora a demostrar su capacidad para integrar a estos elementos con los que regresan, sin que el equipo pierda su identidad ni el equilibrio que mostró durante el torneo.

Por lo tanto, el regreso de Salem y Saud no debería convertirse en una auténtica crisis dentro de la selección, sino que puede convertirse en una oportunidad para aumentar la competencia y elevar la calidad de las opciones disponibles.

Pero eso exige que Donis haga del rendimiento y la puesta a punto los dos criterios básicos de elección, en lugar de basarse únicamente en los nombres. ¿Mantendrá el entrenador griego a los elementos que lo llevaron al título del Golfo, o volverá el estrellato a imponerse en el once titular? La respuesta determinará en gran medida la forma de Arabia Saudí en sus próximos compromisos.



