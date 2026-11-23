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El neerlandés Jimmy Floyd Hasselbaink, una de las leyendas del Chelsea, restó importancia a las desavenencias en el vestuario del equipo, en medio de rumores sobre un desencuentro entre Cole Palmer y João Pedro tras la dura derrota por 4-1 ante el Leeds United el pasado sábado por la noche en la Premier League.

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Palmer y João Pedro aparecieron intercambiando algunas palabras en la banda tras el final del partido, una escena que generó mucha polémica entre la afición del Chelsea, sobre todo después de que se dijera que Palmer no saludó a los aficionados del equipo tras el pitido final, algo que pareció molestar a João Pedro, que está lesionado.

El episodio se produjo después de que el Chelsea perdiera por tercera vez en sus últimos cuatro partidos de la Premier League y cayera a la octava posición de la clasificación, lo que ha aumentado la presión sobre el equipo, su entrenador y los jugadores en las últimas semanas.

Hasselbaink afirmó, en declaraciones al programa talkSPORT Breakfast con Jeff Stelling y Ally McCoist: «No, no creo que haya malestar. Creo que hay frustración porque las cosas no salen como se quiere, y algunos jugadores lo llevan mejor que otros».

La leyenda del Chelsea añadió que las expectativas son mucho más altas que lo que se está ofreciendo actualmente, algo que se aplica tanto dentro como fuera del equipo, y pidió que no se cuestione el compromiso de Cole Palmer, asegurando que no cree que ese sea el problema en este momento.

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Hasselbaink explicó que Palmer está jugando de forma diferente últimamente porque busca el balón, pero lo hace en zonas retrasadas del campo, cuando debería avanzar con él, y señaló que el problema reside en los centrocampistas, que tienen que encontrarle en posiciones adelantadas.

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Asimismo, afirmó: «Ahora mismo, él es quien inicia la jugada la mayoría de las veces, así que no juega en zonas adelantadas ni aparece mucho por los alrededores del área. Son cosas que ocurren por las ganas de arreglar la situación, pero puede que no sean la mejor solución, y puede que no sea lo correcto».

Hasselbaink coincidió con el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, que admitió las dificultades de su equipo para recuperarse de los contratiempos, y señaló la lesión de Moisés Caicedo como el principal obstáculo que el equipo no pudo superar ante el Leeds United.

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«Ante todo, hay que felicitar al Leeds por su gran actuación», subrayó Hasselbaink. «Fueron claramente mejores, merecieron ganar, dominaron el partido y no le dieron ninguna opción al Chelsea. Incluso cuando el Chelsea se adelantó 1-0, el Leeds siguió metido en el partido».

Y apuntó: «Hasta que el Chelsea se adelantó 1-0, y hasta la salida de Caicedo, el Chelsea también estaba metido en el partido y su rendimiento era mucho mejor. En el momento en que se retiró Caicedo, creo que las cosas se vinieron abajo a nivel mental, por lo importante que es, y aunque entró otro jugador importante como Henderson, perdieron un poco el control del partido».

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Señaló además que el Chelsea, en este momento, no es capaz de gestionar los pequeños contratiempos: cuando no juega João Pedro, no consiguen sobreponerse y encontrar la manera de ganar, y cuando sale Caicedo, no encuentran la forma de adaptarse y ganar.

Hasselbaink concluyó: «El problema es, ante todo, defensivo, y no se limita a la línea de cuatro defensas, sino que afecta a los once jugadores, que deben dar el máximo y asegurarse de impedir que el balón llegue al último tercio, o de que les llegue bajo mucha presión», y aseguró que el Chelsea parece ahora mismo algo frágil y necesita recuperar cuanto antes su solidez de cara a los próximos partidos.