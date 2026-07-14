El mercado de fichajes de verano de la Liga Saudí ha generado polémica tras quejas de clubes por retrasos en operaciones debido a la lentitud de los trámites de aprobación del programa de captación de jugadores de élite. La Liga Saudí de Fútbol Profesional asegura que tramita todas las solicitudes completas según el procedimiento y que los retrasos se deben a expedientes incompletos.

Varios clubes de la Liga Roshen confirmaron al diario Al-Sharq Al-Awsat que la demora en las autorizaciones ha frustrado algunos fichajes dependientes del Ministerio de Deportes.

Según el mecanismo de gobernanza del programa, la autorización es requisito imprescindible para cerrar cualquier fichaje financiado por él, pues la Comisión de Captación, de cinco miembros, no permite formalizar contrato alguno sin revisarlo y aprobarlo antes.

Varias fuentes confirman que el retraso ha hecho que algunos jugadores, al no querer esperar, firmen por otros clubes.

Varios fichajes siguen pendientes ante la Comisión de Fichajes, pese a que los clubes ya alcanzaron acuerdos con todas las partes y solo esperan la aprobación del programa, lo que aumenta el riesgo de perderlos.

Según Al-Sharq Al-Awsat, la Comisión no solo revisa la documentación, sino también el coste financiero de cada fichaje. No aprueba la operación hasta valorar el valor de mercado del traspaso y el salario.

si la cifra del club es inferior a la de la comisión, se aprueba de inmediato; si el valor del acuerdo supera la valoración de la comisión, el club debe cubrir la diferencia con su propio presupuesto u otras fuentes, no con el presupuesto del programa, aunque haya superávit.

En respuesta a una consulta de Al-Sharq Al-Awsat sobre los rumores de retraso, la Liga Saudí de Fútbol Profesional asegura que no hay demoras en el procesamiento de solicitudes completas.

La Liga aclaró que presentar una solicitud no garantiza su aprobación, pues cada una se revisa en detalle según la documentación financiera y contractual del club.

Recordó que los procedimientos son conocidos y claros para todos los clubes, y que la responsabilidad de cumplir los requisitos y presentar la documentación necesaria recae en cada club, por lo que no se puede culpar al programa de posibles retrasos derivados del incumplimiento de los requisitos.

La Federación añadió que la mayoría de los clubes de la Liga Roshen están completando sus fichajes de verano sin incidencias, lo que demuestra que los procedimientos no obstaculizan a quienes cumplen los requisitos.

La Asociación recordó que estas normas buscan proteger a los clubes y asegurar la solidez de sus contratos, tras experiencias que mostraron la necesidad de evitar compromisos financieros imprudentes, lo que refuerza la sostenibilidad y la equidad.

En este mismo contexto, el diario Al-Sharq Al-Awsat reveló que el español Jesús Arroyo, asesor del director ejecutivo de la Liga Saudí de Fútbol Profesional, se ha hecho cargo de la gestión del programa de captación de jugadores de élite, sucediendo a Michael Aminalo, quien ha abandonado la Liga Saudí de Fútbol Profesional.

Hasta ahora, los clubes de la Liga Roshen han realizado 28 fichajes oficiales, mientras que Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittifaq, Neom, Al-Hazm, Al-Fateh y Abha aún no han anunciado ninguno.