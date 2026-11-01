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El agónico empate 2-2 del Bayern de Múnich ante el Borussia Dortmund le ha salido muy caro al líder de la Bundesliga, que afronta una lista de lesionados cada vez más larga. Varios jugadores clave del conjunto bávaro tuvieron que abandonar el campo durante el duelo, lo que deja muy mermadas sus opciones en ataque de cara a los próximos partidos de la Champions League.

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Saibari y Gnabry afrontan bajas prolongadas

Las horas posteriores a un empate contra el Dortmund han estado marcadas por la seria preocupación por el estado físico de Ismael Saibari y Serge Gnabry. Saibari, que fue una amenaza constante durante todo el partido, abandonó el estadio con muletas tras un doloroso choque. El internacional marroquí pareció torcerse el tobillo durante una acción frenética dentro del área, después de que el portero del BVB Gregor Kobel le negara el gol a bocajarro.

La situación de Gnabry es igual de preocupante para el cuerpo técnico. El experimentado extremo tuvo que retirarse apenas dos minutos después de la salida de Saibari por lo que parecía una lesión muscular que podría mantenerlo de baja varias semanas. El director deportivo Max Eberl no tranquilizó a la afición del Bayern cuando habló con los medios poco después del pitido final. «Las dos lesiones son algo más graves. No puedo dar un pronóstico ni un diagnóstico ahora mismo; primero tendrán que hacerlo, pero parece que ambas son más graves», dijo, según recoge BILD.

La cojera de Olise agrava los problemas de Kompany para confeccionar el equipo

Las preocupaciones físicas no terminaron con los primeros cambios: también se vio a Michael Olise cojear de forma ostensible mientras se dirigía al autobús del equipo. El mediapunta francés completó el partido, pero parecía sentir molestias importantes una vez que se le pasó la adrenalina del encuentro. El Bayern confía en que su problema sea menos grave que los de sus compañeros, aunque la incertidumbre sigue siendo grande.

«En el caso de Olise, ahora mismo creemos, tenemos la sensación de que no es tan grave, pero es relativamente difícil decirlo tan poco tiempo después de partidos así, con la adrenalina. Vamos a suponer que no es tan grave», explicó Eberl al ser preguntado por el exjugador del Crystal Palace.

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Eberl admite que la situación se está haciendo cuesta arriba

Con la enfermería ya al completo, la frustración es palpable en el Bayern. El club esperaba que el partido contra el Dortmund sirviera de impulso para encadenar una racha de resultados contundentes, pero ahora debe centrarse en limitar los daños. La falta de efectivos en ataque podría obligar a introducir cambios tácticos o a dar entrada a jóvenes promesas para cubrir las ausencias de Saibari y Gnabry.

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Eberl admitió que al club le está resultando difícil gestionar tal acumulación de contratiempos. «Ahora mismo, lo que está pasando a nuestro alrededor se hace un poco cuesta arriba», confesó el director deportivo.

Se acumulan las bajas para el duelo contra el Atlético de Madrid

Esta última oleada de lesiones llega en el peor momento posible, con un partido crucial de Champions League contra el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina, el martes. El Bayern ya no podía contar con Luis Diaz y Jamal Musiala, dos de sus jugadores más creativos. La ausencia de Musiala se ha notado especialmente, y la perspectiva de enfrentarse al equipo de Diego Simeone sin varios atacantes titulares resulta inquietante para el líder de la Bundesliga.

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La crisis va más allá de los jugadores de campo: el veterano portero Manuel Neuer tampoco pudo viajar a Dortmund por problemas persistentes en un pie. Por si fuera poco, el entrenador Vincent Kompany no estuvo en la banda en el duelo del Der Klassiker tras una breve estancia en el hospital. La acumulación de ausencias ha dejado al equipo con una plantilla inusualmente corta al entrar en el periodo más intenso de la campaña otoñal.