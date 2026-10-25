Crisis candente: la Federación Saudí responde a la decisión de la Confederación Asiática sobre el partido del Al Nassr

La Federación Saudí de Fútbol intervino en la crisis por el aplazamiento del partido entre Al Nassr y el Al Wasl emiratí, después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara el aplazamiento del enfrentamiento que estaba previsto disputarse mañana lunes por la noche, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia de la temporada 2026-2027.

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La Federación Saudí emitió un comunicado oficial en el que detalló los preparativos previos a la decisión de aplazamiento, asegurando que todos los arreglos necesarios para recibir a la delegación del Al Wasl y disputar el partido en la fecha establecida ya se habían completado, en coordinación con el club Al Nassr y las entidades competentes.

La Federación Saudí revela los entresijos de la preparación del partido

La Federación Saudí de Fútbol señaló en su comunicado: «La Federación Saudí de Fútbol, en coordinación con el club Al Nassr y las entidades relacionadas, trabajó para completar todos los procedimientos y arreglos necesarios para recibir a la delegación del club Al Wasl, incluida la emisión de los permisos de vuelo, la provisión de todos los requisitos organizativos y logísticos, y la notificación de ello a la Confederación Asiática mediante comunicaciones oficiales».

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El comunicado añadió que la Federación Saudí también coordinó con la Federación Emiratí de Fútbol y el club Al Wasl, y les informó de la finalización de los arreglos y de la disposición para recibir a la delegación, en el marco de la preparación para disputar el enfrentamiento en la fecha previamente establecida.

La llegada de los árbitros y el comisario del partido a Riad

La Federación Saudí indicó que el comisario del partido y el equipo arbitral encargado de dirigirlo habían llegado a Riad con anterioridad, preparándose para arbitrar el enfrentamiento, considerando que esto confirma la finalización de los arreglos relativos a la organización del encuentro.

Al cierre de su comunicado, la Federación Saudí de Fútbol recalcó su pleno apoyo al club Al Nassr y a todos los clubes saudíes que participan en competiciones internacionales, asegurando su disposición a brindar todo tipo de apoyo y respaldo en cualquier medida legal que los clubes puedan adoptar para preservar sus derechos.

El comunicado de la Federación Saudí llega tras la decisión de aplazamiento, en medio de la expectación por lo que arrojen los próximos acontecimientos respecto a la fecha de disputa del partido entre el Al Nassr y el Al Wasl, y a la postura del club saudí sobre la decisión asiática.