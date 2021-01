Crespo reveló el único motivo por el que se sentaría a escuchar una propuesta de Boca

El entrenador de Defensa y Justicia dejó en claro que "no podría dirigir" al Xeneize, aunque admitió que no se negaría a escuchar la propuesta.

La gran labor que viene realizando en puso a Hernán Crespo en el radar de los clubes más importantes de . Recientemente y en simultáneo, el DT estuvo entre las opciones que manejaron Racing, e Independiente para reemplazar a sus entrenadores salientes y, tras la consagración en la , su nombre parece haber picado en punta para el día en que haya que elegirle un sucesor a Marcelo Gallardo en River. Sin embargo, por cuestiones lógicas, en Boca a nadie se le ocurrió ponerlo en una lista de potenciales candidatos. Y el técnico dejó en claro que él tampoco trabajaría en el Xeneize.

"Yo no excluyo a nadie, pero es lógico que hay un club al que no podría dirigirlo. Y creo que ellos tampoco me lo propondrían porque me conocen", aseguró el DT del Halcón. Sin embargo, en diálogo con TyC Sports, Crespo reconoció que, en caso de que lo llamaran del Xeneize, aceptaría una reunión.

¿El motivo? Uno muy particular: "Si a alguno le ocurre y me lo quiere proponer lo escucharía por respeto. Y por curiosidad: me gustaría saber qué se le pasó por la cabeza", explicó.