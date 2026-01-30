Cremonese vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los líderes de la Serie A, el Inter de Milán, pueden abrir una ventaja de ocho puntos sobre sus rivales, el AC Milán, con una victoria frente a Cremonese.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Cremonese vs Inter de Milán, mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Cremonese vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Cremonese-Inter de Milan: hora de inicio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

El partido se disputa este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Giovanni Zini.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Cremonese no ha ganado en ocho partidos y no ha vencido en ningún juego desde el 7 de diciembre contra Lecce. Ahora no es un buen momento para enfrentarse al Inter, un equipo con la mayor cantidad de porterías a cero en la Serie A esta temporada.

Gran parte de la creatividad del Inter de Milán proviene de las áreas laterales, con Federico DiMarco liderando la Serie A con 19 oportunidades creadas en su sistema 3-5-2.

Noticias sobre lesiones, estadísticas clave

Tommaso Barbieri está suspendido para Cremonese, mientras que Warren Bondo está fuera por una lesión. Antonio Sanabria es duda.

El trío del Inter, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries y Nicolo Barella, están todos fuera.

Noticias del equipo y plantillas

