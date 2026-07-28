El Al-Ittihad continuó con su proceso de búsqueda de talentos para reforzar sus filas con algunas estrellas durante el actual mercado de fichajes de verano.

Informes de prensa anteriores habían revelado el deseo del Al-Ittihad de fichar a Khaled Al-Ghannam, extremo del Al-Ettifaq, en el mercado veraniego en curso, tras su destacada actuación con el "Caballero de Al-Dahna" durante la temporada pasada de la Roshn League.

El diario saudí "Al-Yaum" reveló un nuevo jugador que el Al-Ittihad quiere incorporar procedente del Al-Ettifaq durante el actual periodo de fichajes de verano: el centrocampista Mukhtar Ali.

El diario aclaró que "El Decano" ha entrado en negociaciones avanzadas con el Al-Ettifaq, y afirmó que hasta el momento marchan por buen camino, lo que augura la posibilidad de que Mukhtar Ali sea jugador del conjunto de Yeda la próxima temporada.

El Al-Ittihad busca fichar a un centrocampista defensivo para compensar la salida del brasileño Fabinho, y su nombre se ha vinculado a la incorporación de algunas estrellas, como el egipcio Marwan Attia, el marroquí Sofyan Amrabat y los nigerianos Raphael Onyedika y Wilfred Ndidi.

Mukhtar Ali (28 años) fue una de las figuras más destacadas del Al-Ettifaq la temporada pasada, y disputó con el equipo 32 de los 34 partidos de la Roshn League, en los que marcó un único gol.

La estrella del Al-Ettifaq cuenta con una trayectoria notable: jugó en los equipos juveniles del Chelsea hasta el año 2019, antes de fichar por el Vitesse neerlandés, y de ahí al Al-Nassr, donde jugó entre 2019 y 2022, para luego pasar al Al-Taee, al Al-Fateh y, finalmente, al Al-Ettifaq.

A nivel internacional, el jugador de 28 años ha jugado con la selección saudí desde 2019, y ha disputado con ella 14 partidos, entre ellos la Copa Asiática 2024 y la Copa de Oro 2025, además de la clasificación para el Mundial 2026, aunque no participó en el torneo.