Crece la tensión por Neymar pero todo sigue igual

La desconfianza entre las partes es elevada y crece azotada por un Real Madrid que espera acontecimientos mientras la situación se envenena.

MERCADO

Dicen que se buscan pero en realidad no hacen más que esperarse el uno al otro sin acabar de realizar un movimiento inequívoco que convenza al y encauce la situación pero ni el ni Neymar Da Silva están dispuestos a realizar un paso en firme sin tener la más mínima garantía de que el otro hará lo mismo. El Barcelona ha escenificado cierto movimiento en dirección a París durante los últimos días si bien no ha presentado todavía una oferta a la altura de las expectativas del club parisino y tampoco el brasileño ha realizado el gesto que le exigen desde el Camp Nou para acometer la ofensiva definitiva.

La desconfianza entre las partes es elevada y crece por momentos azotada por un que calla, observa y espera acontecimientos mientras la situación se va envenenando entre el Barcelona y Neymar. El club azulgrana ya lanzó una primera propuesta que sirvió para abrir de forma oficial la negociación y poco más, a la espera de un movimiento de parte del jugador que desbloquee la situación y descongele la postura del PSG, que prefiere ver al ex del Santos en cualquier equipo menos en el Barcelona. Neymar, por su parte, ha realizado algún que otro guiño pero todavía no se ha mojado para decir qué desea y en el Camp Nou crecen los nervios.

Algunas informaciones incluso apuntan a que la junta barcelonista está dividida en cuanto a la posibilidad de repescar a Neymar. Nadie duda de su calidad pero sí de su honestidad pues consideran que si ya dejó plantado al Barcelona una vez puede volver a hacerlo teniendo en cuenta que el deseo de abandonar el PSG es más grande que el de regresar al Camp Nou, donde muchos de los que fueran sus compañeros le esperan todavía con los brazos abiertos, pero no todos.

"Este tema ya cansa" soltó Jordi Alba tras perder en San Mamés y a pesar de que Valverde asegurara ayer que "la rumorología no nos afecta porque estamos acostumbrados a ella" lo cierto es que también el vestuario espera soluciones tras perder a Philippe Coutinho. Con Leo Messi todavía lesionado, Antoine Griezmann será el responsable de liderar un frente de ataque azulgrana que del overbooking ofensivo que se intuía hace apenas unas semanas ha pasado, también tras las lesiones de Ousmane Dembélé y Luis Suárez y la salida de Philippe Coutinho, a la escasez casi absoluta de efectivos. Y la necesidad no suele ayudar en esta clase de negociaciones.

Resumiendo, lo cierto es que puede pasar todavía cualquier cosa con Neymar. Hoy no jugará ante el según adelantó el entrenador del PSG, Thomas Tuchel: “si la situación de Neymar no se aclara no jugará”. Así que las cosas siguen igual pero queda un día menos para que cierre el mercado. Como en el famosísimo triello al final de El Bueno, El Feo Y El Malo del genial Sergio Leone, todos desconfían de todos mientras el tiempo pasa. Sin buenos ni malos pero con muchos feos, nadie quiere perder, de ahí que ni Barcelona, ni Real Madrid ni el propio Neymar se atrevan a realizar el primer disparo sin garantías de dar en el blanco. La tensión irá en aumento, es lo único seguro.