Crece el interés europeo por la estrella del Real Madrid y Mourinho se apresura a decidir

La directiva del Real Madrid ha abierto la puerta a la salida de su centrocampista francés Eduardo Camavinga en este mercado de verano, en un giro sorprendente tras el regreso del entrenador portugués José Mourinho.

Según medios españoles, el internacional francés está en la lista de transferibles y el club espera ofertas interesantes.

Según El Nacional, el club escucharía ofertas entre 50 y 80 millones de euros, especialmente del Manchester United y el París Saint-Germain.

Pese a ello, el jugador de 23 años quiere quedarse en Madrid y pelear por un puesto en el once de Mourinho.

Según Mundo Deportivo, la Juventus también lo sigue.

Llegó en 2021 del Stade Rennais y se le veía como el futuro del club, pero las nuevas directrices técnicas podrían cambiarlo.