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El seleccionador de Gales, Craig Bellamy, ha elogiado el rápido ascenso del delantero del Liverpool Lewis Koumas y ha establecido una llamativa comparación entre el joven y la leyenda sudamericana Carlos Tevez. Mientras Gales se prepara para un duelo decisivo de la Liga de Naciones ante Noruega, Bellamy reconoció que la energía contagiosa del jugador de 21 años está transformando a la selección.

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Comparaciones con un icono de la Premier League

Koumas está firmando una brillante temporada de irrupción a las órdenes de Andoni Iraola en Anfield. Hasta ahora ha disputado nueve partidos y marcó en la contundente victoria por 6-3 ante el LASK en la Champions League. Su paso de cedido que aspiraba a hacerse un hueco a habitual en las convocatorias del Liverpool ha dado a Bellamy un recurso versátil mientras Gales busca asegurar su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones. Bellamy incluso ha comparado a Koumas con el legendario delantero Carlos Tevez, en concreto por su esfuerzo sin balón.

«Lo de Koumy es que cumple muchos de los parámetros», explicó Bellamy, según recoge BBC Sport. «Sus cifras de intensidad y distancia recorrida al esprint son extraordinarias y, cuando analizas a un jugador de primer nivel, él cumple todos esos parámetros. Me gusta como nueve y me encanta esa intensidad. Recuerdo que Carlos Tevez hacía lo mismo cuando yo estaba en el Manchester City, y jugadores como Koumy te inspiran. Lo ves correr y dices: “Tengo que ir, también tengo que moverme”. Hay que controlarlo, pero sus ganas te entusiasman».

La fórmula del Liverpool para triunfar

Bellamy, que pasó por Anfield en dos etapas como jugador, está especialmente impresionado por cómo el club de Merseyside ha gestionado el desarrollo de su joven futbolista. Tras varias cesiones en la Championship al Stoke City y al Hull City, el Liverpool optó este verano por integrar a Koumas en la dinámica del primer equipo en lugar de autorizar otra salida temporal. La decisión ha dado sus frutos y ha permitido al delantero adquirir una experiencia de enorme valor en competiciones de élite como la Champions League.

«Me gusta lo que ha hecho el Liverpool con él», señaló el seleccionador de Gales. «Le han dado oportunidades, pero también han sabido cuándo dejarlo fuera. Hay competencia porque está en uno de los mejores clubes del mundo, pero me gusta verle jugar. Por supuesto, a veces pienso como alguien del Liverpool, pero me encantan su entusiasmo y su intensidad. Ha sido una aportación muy importante para nosotros y espero que siga así. Está teniendo contacto con el fútbol de altísimo nivel en la Champions League. No hay nada por encima de eso y solo puede ayudarnos».

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Los desafíos del mercado de cesiones

Antes de hacerse un hueco en la rotación del Liverpool, Koumas vivió los altibajos habituales de la segunda división inglesa. Aunque su etapa en el Birmingham City fue menos productiva, sus aportaciones en el Hull City fueron decisivas para que el equipo lograse el ascenso a la Premier League. Bellamy cree que estas experiencias tan distintas han curtido al joven y le han dado una perspectiva de la que carecen muchos futbolistas de cantera antes de verse inmersos en las exigencias del fútbol internacional.

«Las cesiones a veces salen bien y otras, no. De hecho, me sorprende la cantidad de minutos que ha disputado en la Championship siendo tan joven. Eso ayuda a su desarrollo. Lo ven, lo huelen. En esa etapa, algunos despegan y otros no, pero eso no va a definir tu carrera. Estás aprendiendo, ganando experiencia y teniendo oportunidades, y el Liverpool consideró que lo adecuado era cederlo. Decidieron quedárselo para la pretemporada de este año y es un verdadero ejemplo de cómo desarrollar a un joven talento de primer nivel», admitió Bellamy.

Un duelo decisivo en Oslo

La atención se centra ahora en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde Gales se enfrentará a una peligrosa selección de Noruega dirigida por Stale Solbakken. Con 16 partidos internacionales disputados desde su debut ante Gibraltar a principios de este año, se espera que Koumas tenga un papel importante mientras Gales busca repetir su victoria sobre los noruegos de la anterior ventana internacional. Bellamy considera que el delantero está preparado precisamente para la presión de rendir en ambientes hostiles fuera de casa. Es probable que el planteamiento táctico gire en torno al estilo de presión alta que encarna Koumas, un sistema que Bellamy quiere implantar en toda la selección galesa.