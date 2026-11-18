Compartir Sigue a GOAL en Google

Craig Bellamy ha lanzado un mensaje desafiante tras la ajustada derrota de Gales ante Portugal: insiste en que su equipo tiene calidad para mantenerse en la Liga de Naciones. Pese a terminar último del grupo A4, el seleccionador cree que su plantilla está más cerca que nunca de la élite.

Anuncios

Bellamy mantiene su postura pese a la derrota

Bellamy se mostró sorprendentemente optimista después de ver cómo Gales caía por 3-2 ante Portugal en Cardiff. El resultado confirmó el último puesto en el grupo A4 de la Liga de Naciones, pero la actuación ante el vigente campeón dejó ver a un equipo en crecimiento. Tras el pitido final, Bellamy se centró en una idea: la confianza cada vez mayor en su vestuario mientras se prepara para una primavera crucial.

«Lo más importante es la confianza», afirmó Bellamy, según recoge BBC Sport. «No solo en este partido, sino en general. Estamos muy, muy cerca de este nivel. Podemos competir de sobra a este nivel. Nos exigimos estar ahí y queremos poder contar con ello. Llegar a la Liga A es un gran paso para nosotros, pero mantenernos en ella también nos permitirá progresar. Solo puedes desarrollarte y mejorar si juegas contra los mejores equipos, y creo que hemos dado otro paso».

Los pequeños detalles marcan la diferencia en la élite

En Cardiff, la diferencia estuvo en la contundencia del rival. Portugal castigó errores defensivos que quizá habrían quedado impunes en la Liga B, una muestra de lo mucho que aún tiene que aprender el equipo de Bellamy. Pese a la decepción por el resultado, el seleccionador cree que sus jugadores empiezan a darse cuenta de que tienen sitio a este nivel.

«Si estos partidos te han enseñado algo, es que te encuentras con jugadores letales. Por eso están arriba», añadió Bellamy. «Sé que la gente se fija en los resultados. Soy plenamente consciente de cómo funciona esto. Es lo único que conozco. Pero creo que, si también miras la realidad y nuestras actuaciones en este grupo, no podría pedir más. Creo que estamos más cerca de lo que quizá pensaban los jugadores. Son pequeños detalles. Pero, para mí, la palabra más importante que nos dejan estos partidos es confianza».

Anuncios Anuncios

La eliminatoria de permanencia

Gales aún no ha descendido. Gracias a que tiene el mejor balance entre los equipos que terminaron cuartos en la Liga A, contará con una última oportunidad en una eliminatoria de permanencia. En marzo disputará una eliminatoria a doble partido contra un segundo clasificado de la Liga B para decidir su futuro. Entre los posibles rivales figuran Eslovenia, Hungría, la República de Irlanda y Bosnia-Herzegovina, y el partido de vuelta se disputará ante su afición. El sorteo en Suiza determinará su camino, pero el seleccionador solo piensa en lograr la permanencia.

Related Topics

«De cara a la próxima edición, tenemos que estar en este grupo», dijo Bellamy. «Si queremos desarrollarnos como país futbolístico y seguir avanzando, tenemos que jugar contra los mejores equipos. Eso solo puede hacerte mejorar. Sé que podemos volver a la Liga B... Se trata de jugar contra los mejores equipos. Así es como vamos a mejorar. Lo creo sinceramente».

Construir el futuro

Con contrato hasta 2028, Bellamy piensa en el futuro a largo plazo de la selección. Considera que mantenerse en la máxima categoría es esencial para la maduración de sus jóvenes talentos. La experiencia de medirse a las mejores selecciones es, a su juicio, el principal motor del crecimiento, pese al dolor inmediato que causan las derrotas ajustadas ante rivales de talla mundial. Está decidido a dejar el equipo en la mejor situación posible para quien le suceda.

Anuncios

Bellamy concluyó con una reflexión sobre el legado que quiere dejar y el desarrollo de la plantilla: «No estaré aquí para la próxima Liga de Naciones. No seré el seleccionador entonces. Así que lo hago por quien venga después, pero también por los jugadores. Tenemos que hacerlo. Así alcanzaremos nuestra mejor versión y seguiremos mejorando».