En el minuto 49, la envejecida superestrella del club saudí Al-Nassr podría haber hecho callar a sus críticos, que sostienen que su tiempo ya ha pasado. Tras un centro de Ruben Neves, Ronaldo desperdició desde unos tres metros la oportunidad de poner el 2-0 y sentenciar el partido para su equipo.

Sin embargo, el jugador de 41 años no golpeó bien el balón, que acabó saliendo claramente por encima de la portería galesa tras tocar en su pantorrilla. Poco después, CR7 parecía poder celebrar por fin, después de definir con sangre fría un pase de Bruno Fernandes (59'). Sin embargo, el videoarbitraje anuló su 974.º gol de su carrera por un fuera de juego de Ronaldo.

Así, al final todo quedó en un 1-0 para Portugal, gracias al gol del compañero de equipo de Ronaldo en Al-Nassr, Joao Felix. En última instancia, la victoria del campeón de Europa de 2016 fue justa. Aunque también porque Gales fue demasiado inofensiva durante muchos tramos y Ruben Dias evitó el empate en el minuto 74 con una acción salvadora.

Nominación con regusto amargo: ¿por qué está CR7 en el punto de mira?

Sin embargo, el esperado impulso bajo el nuevo seleccionador Jorge Jesus no llegó, mientras que Ronaldo no logró hacer callar a sus críticos. A raíz de su nueva convocatoria, en su país volvieron a surgir dudas sobre si el veterano sigue aportando un valor añadido a su equipo. Sobre todo teniendo en cuenta que, con la vista puesta en su papel de coanfitrión del Mundial 2030, se reclama con insistencia una reconstrucción acompañada de un rejuvenecimiento. Todo ello, además, con un regusto amargo.

Ronaldo mantiene una relación especial con Jesus. La pasada temporada, ambos se proclamaron campeones de Arabia Saudí con Al-Nassr. No obstante, el técnico de 72 años subrayó que la convocatoria no suponía un trato de favor.

«El pasado es irrelevante», subrayó Jesus. Ronaldo es «un jugador como cualquier otro: si rinde, juega; si no, no juega». Lo único decisivo es su estado de forma actual, y no su legado ni siquiera la relación personal. Ronaldo tiene «un estatus especial porque su carrera ha sido diferente: ha ganado cinco veces el Balón de Oro. Pero ¿influye eso en mis decisiones? No», explicó Jesus.

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Como muy tarde tras sus decepcionantes actuaciones en el Mundial (Portugal cayó en octavos de final ante España), la confianza en el veterano fue menguando en su país. Después, Ronaldo había dejado en el aire su futuro en la Selecao y no quería tomar «ninguna decisión precipitada». Aun así, su regreso era de esperar.

Mientras tanto, sus compañeros siguen mirándole con admiración. Fabio Silva, del Borussia Dortmund, convocado de nuevo por primera vez desde finales de 2024, definió a Ronaldo como «un ídolo» y subrayó: «Intento aprender de él».