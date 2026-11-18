Cómo ver el Coventry City vs Crystal Palace con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

El Coventry City recibe al Crystal Palace en el Coventry Building Society Arena en un partido de la Premier League de gran importancia en ambos extremos de la tabla.

El Coventry ocupa la 17.ª posición, justo por encima de la zona de descenso, mientras que el Palace es colista, en la 20.ª plaza, a dos puntos de la salvación tras diez partidos disputados.

El Crystal Palace llega con un nuevo entrenador. Thomas Frank fue nombrado a principios de esta semana y se ha hecho cargo de una plantilla que ha encajado 24 goles en lo que va de temporada, más que ningún otro equipo de la competición. Su primera tarea difícilmente podría ser más exigente: visitar a un Coventry que lucha por alejarse del descenso.

El Coventry de Frank Lampard tiene sus propios problemas. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga y deberá estar alerta ante un Palace que, pese a sus dificultades, sigue siendo una amenaza en ataque cuando tiene jugadores disponibles en plena forma.

Jean-Philippe Mateta está sancionado para el equipo visitante, mientras que una larga lista de lesionados limita aún más las opciones de Frank en su primer partido en el banquillo de los rivales de Selhurst Park.

El Coventry también tiene numerosas bajas, y Lampard necesitará que sus jugadores disponibles firmen una actuación que dé a su equipo cierto margen respecto a los tres últimos puestos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Coventry City vs Crystal Palace, incluida la hora de inicio, las noticias de los equipos y su estado de forma reciente.

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