Coutinho: "Me alegro por el Liverpool pero no miro atrás"

El brasileño no se arrepiente de haber dejado al conjunto red a pesar de que no triunfó en el Barcelona.

Philippe Coutinho no triunfó en el . El brasileño se convirtió en el fichaje más caro de la historia blaugrana pero su paso por el Camp Nou acabó prematuramente mientras que el , su ex equipo, no ha parado de crecer y ha ganado una .

No obstante, el futbolista asegura no arrepentirse de haber dejado Anfield Road. "El Liverpool está volando. No me sorprende por su fantástico equipo y entrenador. Estoy muy feliz por ellos. Tengo muchos amigos allí, así que estoy muy feliz por ellos, pero eso es todo. No miro hacia atrás. Tomé otro camino y estoy en otro viaje", explicó.

Ahora, el futuro de Coutinho está en el aire, ya que está cedido en el Bayern de Múnich pero no está claro que los bávaros vayan a ejercer la opción de compra para evitar que vuelva a un Barcelona donde sólo jugó 18 meses con más sombras que luces.