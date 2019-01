Coutinho, aliviado: "Ha sido especial, necesitaba un partido así"

El brasileño anotó dos tantos en la victoria contra el Sevilla.

Philippe Coutinho fue uno de los grandes protagonistas de la remontada del Barcelona ante el Sevilla en la Copa del Rey tras marcar dos tantos en la contundente victoria por 6-1.

"Ha sido una noche especial. La verdad es que necesitaba un partido como este, ha sido una alegría tremenda. Lo estaba intentando en todos los partidos y no salía, pero nunca he dejado de trabajar duro y al final gracias a Dios lo he conseguido", comentó a beIN Sports.

El brasileño también agradeció que Messi le permitiera lanzar el penalti que supuso el 1-0: "Ha sido un gesto que demuestra, aún más, lo grande que es Messi. Todo ha sido muy natural, nada especial".

Sobre la remontada, el ex del Liverpool no ocultó su satisfacción: "Sabíamos que teníamos que salir muy metidos al partido desde el primer minuto. Lo hemos conseguido, y así ha sido posible remontar y dar una alegría a todo el mundo".