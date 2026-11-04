Thibaut Courtois desempeñó un papel decisivo en la remontada del Real Madrid ante el AEK Atenas, después de salvar a su equipo con tres paradas importantes durante la primera parte, antes de hablar sobre el carácter del equipo y su capacidad para luchar hasta los últimos instantes, subrayando que la fe en lograr la victoria es parte esencial de la identidad del club blanco.

El Real Madrid remontó su desventaja ante el AEK Atenas para firmar una victoria agónica por 3-2 este miércoles por la noche, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El guardameta belga ofreció una actuación destacada y fue una de las principales razones por las que el Real Madrid se mantuvo dentro del partido durante sus primeros compases, antes de que sus compañeros lograsen darle la vuelta al marcador y conseguir una victoria importante que mantuvo al equipo en la carrera por terminar la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa entre los ocho primeros puestos.

Courtois dijo sobre la dificultad del encuentro, según recogió el diario "Marca": "Sabíamos que era un partido complicado, porque el rival tiene mucha intensidad, y además el ambiente en el estadio era magnífico. Durante los primeros 15 minutos nos presionaron con fuerza".

Y añadió, hablando sobre la reacción del Real Madrid tras encajar un nuevo gol: "Intentamos marcar el segundo gol, pero no lo conseguimos, y luego marcaron ellos. Aun así, nuestra reacción fue buena, y logramos marcar el gol del empate 2-2 rápidamente".

El guardameta belga insistió en que la capacidad del Real Madrid para remontar en el marcador refleja el carácter del club, poniendo como ejemplo lo que ocurrió ante la Roma, donde dijo: "La fe hasta el final es el ADN de este club, es algo bonito, tal y como ocurrió ante la Roma".

Courtois se refirió a la importancia de los tres puntos en la lucha por la clasificación directa a los octavos de final, explicando que el Real Madrid aspira esta vez a terminar la fase de liga entre los ocho primeros, después de no haberlo logrado durante las dos primeras temporadas con el nuevo sistema.

Y aclaró: "Son victorias muy importantes. En teoría, es un partido que debes ganar, pero es importante para mantener la pelea por los ocho primeros puestos. Tenemos que ganar y permanecer en esta carrera, después de no haber podido estar entre los ocho primeros en las dos últimas temporadas".

El Real Madrid ocupó el segundo lugar en la clasificación con 12 puntos, por detrás del líder Paris Saint-Germain por diferencia de goles.

Courtois también lanzó un mensaje de apoyo a su compañero brasileño Vinicius Junior, afirmando la confianza de todos los integrantes del equipo en sus cualidades, pese a las dificultades que afrontan los delanteros ante los equipos que apuestan por el bloque defensivo.

Y dijo: "Todo el equipo confía en él, y debe seguir intentándolo. El rival defiende bien y pone a dos o tres jugadores frente a él, y eso no es fácil para él, ni para Yan Diomande ni para Kylian Mbappé. Confiamos en Vinicius, y la competencia es importante".