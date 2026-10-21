Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, realizó unas curiosas declaraciones en las que reveló cómo gestionan los jugadores del conjunto blanco los rumores y las polémicas teorías que persiguen a sus estrellas, además de entrar en el debate sobre si Kylian Mbappé merece ganar el Balón de Oro.

Durante una entrevista con la cadena "DAZN Bélgica", Courtois recibió una pregunta sobre la teoría que circula acerca de la existencia de un doble de Vinicius Junior en lugar del jugador real, a lo que respondió entre risas y de forma tajante: "Por supuesto, es el Vinicius de verdad".

El asunto no se detuvo en la estrella brasileña, ya que el portero belga reveló la reacción de los jugadores del Real Madrid ante el calificativo de "dictador" dado a Mbappé, una expresión que generó controversia en el pasado reciente, asegurando que el tema se convirtió en motivo de burla y bromas dentro del equipo.

Courtois declaró, según recogió el diario español "Marca": "¿El dictador Mbappé? Nos reímos de eso, y a veces lo repetimos en forma de canción dentro del vestuario", en alusión a que los jugadores afrontan estos calificativos con humor, lejos del ambiente de polémica exterior.

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Courtois define su postura sobre la pugna entre Mbappé y Yamal por el Balón de Oro

Y lejos de las bromas, Courtois defendió las opciones de su compañero francés en la lucha por el Balón de Oro, al considerar que Mbappé fue el mejor a nivel individual, pese a reconocer que la ausencia de títulos colectivos puede afectar a sus posibilidades, especialmente con la destacada temporada que realizó Lamine Yamal con el Barcelona y la selección de España.

El guardameta del Real Madrid explicó: "Creo que, a nivel individual, no hubo ningún jugador mejor que Kylian, pero, por desgracia, no ganamos nada a nivel colectivo".

Courtois abordó la comparación entre ambas estrellas en lo relativo al Mundial, señalando que Yamal no ofreció, desde su punto de vista, el mismo nivel que mostró en otras ocasiones, pero se benefició de los logros colectivos, tras coronarse campeón del mundo, además de ganar la Liga española con el Barcelona y realizar un buen año.

Dijo en este sentido: "Para mí, Lamine Yamal ofreció un Mundial un poco por debajo de lo esperado, pero se convirtió en campeón del mundo, ganó la Liga con el Barcelona y realizó un buen año".

En contraste, Mbappé terminó el torneo en el cuarto puesto con la selección de Francia, pero se coronó máximo goleador del Mundial, lo que refuerza, desde el punto de vista de Courtois, el argumento de la superioridad individual de la estrella francesa, y abre de nuevo el debate sobre cuál es el criterio más importante en la carrera por el Balón de Oro: el rendimiento personal o los títulos colectivos.