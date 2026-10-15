Thibaut Courtois no ha sido el problema durante el discreto arranque de temporada del Real Madrid, sino la única solución: el guardameta belga se mantiene solo frente a la tormenta, con actuaciones sobresalientes que contrastan por completo con los números catastróficos de su línea defensiva.

El Real Madrid solo ha dejado su portería a cero en dos de diez partidos, y ha recibido 12 goles a un promedio de 1,2 por encuentro, pese a contar con uno de los mejores porteros del mundo bajo los palos.

Una jugada que resume la temporada

En el estadio Olímpico de Roma, la capital italiana, la paradoja quedó clara. Minuto 4: Paulo Dybala lanza un disparo sorpresivo desde la banda izquierda y Courtois lo despeja con el puño con gran destreza.

El balón cae dentro del área, lo recoge Mario Hermoso y remata con fuerza hacia el palo derecho, pero el belga regresa como una flecha y desvía su trayectoria con una segunda parada milagrosa en la misma acción, evitando un gol cantado.

Esa secuencia fue el resumen del rendimiento del Real Madrid esta temporada: errores defensivos graves y Courtois arreglando lo que otros estropean, tal y como lo describió un informe del diario español "Mundo Deportivo".

Los números del primer tiempo de ese encuentro fueron impactantes: Courtois fue el segundo jugador del Real Madrid que más tocó el balón, con 41 contactos, justo detrás de Konaté (43), una señal clara de la magnitud de la presión que sufrió la portería del equipo y de su papel central, que fue más allá de las paradas para abarcar la construcción del juego y la distribución del balón.

El lenguaje de los números no engaña

Pese a su gran actuación, la noche de Roma terminó con tres goles en su portería, elevando su cuenta a 12 goles en los diez primeros partidos. El guardameta belga es el único jugador de la plantilla del Real Madrid que ha sido titular en todos los encuentros sin ser sustituido, y ha detenido 36 de los 48 disparos que recibió, a un promedio de 3,6 paradas por partido.

El conjunto blanco solo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones, ambas en su feudo del Santiago Bernabéu: ante el Málaga (4-0) y el Villarreal (1-0).

Fuera de casa, en cambio, el muro se derrumbó: el Elche (3-2), el Atlético de Madrid (2-1) y la Roma (4-3) lograron marcar más de un gol a la portería del equipo madridista.

Como comparación, en la misma fase de la temporada pasada el Real Madrid solo había recibido 10 goles, cinco de ellos en el derbi contra el Atlético, y había dejado su portería a cero en cuatro partidos, lo que confirma la magnitud del retroceso defensivo actual.

Courtois habla y Mourinho se preocupa

Tras el partido contra la Roma, Courtois no ocultó su malestar y su valoración fue clara y contundente: "Los errores que cometimos nos costaron tres goles. En el primero y el segundo, perdimos el balón con facilidad y marcaron a la contra, así que fue culpa nuestra".

Y añadió el guardameta belga: "No tuvimos suerte cuando el balón rebotó y entró en la portería. En cuanto al tercer gol, podría haber sido penalti a nuestro favor, pero el resultado fue el contrario".

Estos errores colocan al entrenador José Mourinho en una posición poco envidiable. El hombre que presta una atención extrema al equilibrio defensivo se ha visto obligado a lidiar con un sistema desordenado.

Mourinho ha apostado por una política de rotación constante entre sus laterales, alineando a Cucurella y Dumfries alternándose con Trent Alexander-Arnold y Carreras. Ante la Roma y el Atlético de Madrid, la elección recayó en el español campeón del mundo y en el neerlandés, mientras que Cucurella jugó junto a Trent frente al Elche.

Las lesiones complican aún más el panorama: de los cuatro jugadores del equipo con lesiones de larga duración, tres son defensas: Militão, Mendy y Asencio, lo que obliga a los centrales a aumentar sus minutos y a cubrir ausencias forzosas por sanciones, como ocurrió con Huijsen.

Todos estos factores (errores individuales, lesiones y falta de entendimiento) se acumulan para inquietar al cuerpo técnico y plantear una gran pregunta: ¿hasta cuándo podrá Courtois cargar solo con la defensa del Real Madrid sobre sus hombros?



