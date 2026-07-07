El portero belga Thibaut Courtois se mostró enfadado tras la goleada 4-1 a Estados Unidos en los octavos del Mundial 2026 y llamó «castigo» a la «falta de respeto» del anfitrión.

La polémica por la anulación de la tarjeta roja a Fularin Balugun, tras la intervención del presidente Donald Trump, ensombreció el encuentro, aunque la estrella estadounidense no pudo ante el poderío belga.

Mientras la mayoría de los «Diablos Rojos» hablaron con calma, Courtois estalló en la zona mixta: «Hemos castigado a los estadounidenses por su falta de respeto».

El portero del Real Madrid fue más allá y cuestionó el nivel de la selección estadounidense: «Lo leí y me reí. Quieren armar jaleo en Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza en nuestra victoria que cuando ganamos a Senegal, que tiene un equipo mejor».

Y concluyó: «Nuestro objetivo era llegar a cuartos; todo lo que venga después será un premio». Bélgica se prepara ahora para enfrentar a España el viernes en Los Ángeles.

Antes, Courtois había dicho: «Nos subestimaron en los últimos días. Decían que Estados Unidos nos ganaría fácil y que ya no éramos el mismo equipo. Hoy demostramos que somos buenos».