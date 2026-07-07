El portero belga Thibaut Courtois estalló tras la goleada 4-1 a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026 y tildó el triunfo de «castigo por la falta de respeto estadounidense», criticando el nivel de la anfitriona.

La polémica por la anulación de la tarjeta roja a Fularin Balugun, tras la intervención del presidente Donald Trump, ensombreció el encuentro, aunque la estrella estadounidense no pudo hacer nada ante el potente ataque belga.

Mientras la mayoría de los «Diablos Rojos» hablaron con calma, Courtois estalló en la zona mixta: «Hemos castigado a los estadounidenses por su falta de respeto».

El portero del Real Madrid fue más allá y cuestionó el nivel del equipo anfitrión: «Lo leí y me reí. Entiendo que quieran hacer ruido en Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza que contra Senegal, que tiene un equipo mejor».

Y concluyó: «Nuestro objetivo era llegar a cuartos; lo que venga ahora es un plus». Bélgica se prepara para enfrentar a España el viernes en Los Ángeles.

Courtois ya había declarado: «Nos subestimaron en los últimos días; decían que Estados Unidos nos ganaría fácilmente y que ya no éramos el mismo equipo. Hoy demostramos que somos un buen equipo».