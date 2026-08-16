Courtois encabeza las despedidas: se marcha un nombre destacado del Real Madrid

José Mourinho ha comenzado a reestructurar el cuerpo técnico del Real Madrid, ya que el club ha vivido la salida de uno de sus miembros más destacados.

Según el diario Marca, Luis Llopis anunció su marcha del cargo de entrenador de porteros del Real Madrid, tras largos años en el club, mientras que Nuno Santos asumió la tarea como su sucesor, después de haber trabajado anteriormente con Mourinho en el Tottenham, la Roma y el Benfica.

Llopis escribió en su mensaje de despedida: "Ha sido maravilloso vivir y sentir esta experiencia. Gracias".









Su mensaje recibió emotivas respuestas de varios porteros del Real Madrid, tanto antiguos como actuales. Thibaut Courtois escribió: "Gracias por todo, amigo".

Por su parte, Sergio Mestre dijo: "Gracias por todo tu cariño", y Luis López escribió: "Gracias por todo". Toni Fuidias y Kiko Casilla describieron al entrenador como "el mejor", mientras que Kepa y Ferran González se limitaron a publicar emojis en su mensaje.

Ni Andriy Lunin ni Keylor Navas, dos de los porteros más destacados con los que trabajó Llopis, le han dedicado mensajes de despedida hasta el momento.

Llopis estuvo presente durante los últimos cinco títulos del Real Madrid en la Liga de Campeones. Se incorporó al club en 2015 dentro del cuerpo técnico del entrenador Rafa Benítez, y luego continuó con su labor tras la salida del español y la llegada de Zinedine Zidane al mando, siendo parte de la época de conquista de tres títulos europeos consecutivos.

Llopis dejó su cargo en el verano de 2018 coincidiendo con la salida de Zidane, antes de regresar al Real Madrid en 2021 con el retorno de Carlo Ancelotti.

Durante su segunda etapa, ayudó a Courtois a ofrecer su mejor nivel en la Liga de Campeones en la temporada 2021-2022, y también preparó a los suplentes Kepa y Lunin para participar durante la edición 2023-2024.

Tras la salida de Ancelotti, Llopis continuó trabajando junto a Xabi Alonso y después con Álvaro Arbeloa, pero la llegada de Mourinho puso fin a su última etapa con el conjunto blanco.

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