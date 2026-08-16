¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traducido por

Courtois encabeza las despedidas: se marcha un nombre destacado del Real Madrid

Fichajes
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Amistosos
T. Courtois
J. Mourinho
España
Alemania
Bélgica
Portugal

Fin de una era: mensajes emotivos y conmovedores

José Mourinho ha comenzado a reestructurar el cuerpo técnico del Real Madrid, ya que el club ha vivido la salida de uno de sus miembros más destacados.

Según el diario Marca, Luis Llopis anunció su marcha del cargo de entrenador de porteros del Real Madrid, tras largos años en el club, mientras que Nuno Santos asumió la tarea como su sucesor, después de haber trabajado anteriormente con Mourinho en el Tottenham, la Roma y el Benfica.

Llopis escribió en su mensaje de despedida: "Ha sido maravilloso vivir y sentir esta experiencia. Gracias".



Amistosos
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Su mensaje recibió emotivas respuestas de varios porteros del Real Madrid, tanto antiguos como actuales. Thibaut Courtois escribió: "Gracias por todo, amigo".

Por su parte, Sergio Mestre dijo: "Gracias por todo tu cariño", y Luis López escribió: "Gracias por todo". Toni Fuidias y Kiko Casilla describieron al entrenador como "el mejor", mientras que Kepa y Ferran González se limitaron a publicar emojis en su mensaje.

Ni Andriy Lunin ni Keylor Navas, dos de los porteros más destacados con los que trabajó Llopis, le han dedicado mensajes de despedida hasta el momento.

Llopis estuvo presente durante los últimos cinco títulos del Real Madrid en la Liga de Campeones. Se incorporó al club en 2015 dentro del cuerpo técnico del entrenador Rafa Benítez, y luego continuó con su labor tras la salida del español y la llegada de Zinedine Zidane al mando, siendo parte de la época de conquista de tres títulos europeos consecutivos.

Llopis dejó su cargo en el verano de 2018 coincidiendo con la salida de Zidane, antes de regresar al Real Madrid en 2021 con el retorno de Carlo Ancelotti.

Durante su segunda etapa, ayudó a Courtois a ofrecer su mejor nivel en la Liga de Campeones en la temporada 2021-2022, y también preparó a los suplentes Kepa y Lunin para participar durante la edición 2023-2024.

Tras la salida de Ancelotti, Llopis continuó trabajando junto a Xabi Alonso y después con Álvaro Arbeloa, pero la llegada de Mourinho puso fin a su última etapa con el conjunto blanco.

Lee también: Una misión excepcional en ausencia del número 9: todos los ojos del Barcelona puestos en Gordon

Lee también: "Hizo el partido más bonito": la prensa de Turquía analiza el arranque de Salah con el Trabzonspor

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google