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Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, defendió a su exentrenador Xabi Alonso, al expresar su creencia de que su destitución del cargo no fue justa, y además reveló los curiosos entresijos detrás de haber ignorado un mensaje de José Mourinho durante dos semanas.

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El guardameta belga elogió el trabajo realizado por Xabi Alonso, destacando que es un entrenador excelente y que siguió con admiración lo que logró con el Bayer Leverkusen, antes de su llegada al banquillo del Chelsea.

Courtois afirmó, en unas declaraciones recogidas por el diario Marca, que Alonso posee grandes cualidades como entrenador, expresando su confianza en que tendrá éxito con el conjunto londinense, pese a reconocer que la relación entre el técnico y algunos jugadores del Real Madrid no fue ideal en determinadas situaciones.

Añadió que Alonso mantenía una buena relación con muchos de los jugadores, subrayando que su destitución tras 34 partidos oficiales con el Real Madrid no fue una decisión justa.

El portero del conjunto merengue explicó que el entrenador suele ser el primero en asumir las consecuencias de los resultados negativos, incluso cuando no todas las causas del bajón del equipo están ligadas únicamente a él.

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El mensaje de Mourinho que Courtois ignoró

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Courtois abordó su relación con José Mourinho, expresando su alegría por el regreso del técnico portugués, después de que deseara verlo de nuevo en el mundo de los banquillos.

El guardameta belga reveló una anécdota curiosa ocurrida durante el Mundial, cuando Mourinho le envió un mensaje, pero él lo ignoró durante dos semanas, sin darse cuenta al principio de que el remitente era el entrenador portugués.

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Courtois aclaró que estaba a bordo de un avión y no tenía conexión a internet, además de que no conocía el número de Mourinho, antes de preguntar más tarde dentro del Real Madrid si ese número pertenecía a su antiguo entrenador.

Mourinho se ha vuelto más tranquilo

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Sobre la personalidad de Mourinho, Courtois comparó al entrenador que conoció durante su etapa juntos en el Chelsea hace unos 12 años con su versión actual, considerando que se ha vuelto más tranquilo, más maduro y algo menos intenso.

No obstante, subrayó que la personalidad del técnico portugués y su fuerte presencia no han cambiado, asegurando que su regreso es algo que le alegra.

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Courtois también habló en términos positivos de su compañero Jude Bellingham, describiéndolo como una persona maravillosa, un buen amigo y un jugador excelente, destacando su importancia para el equipo tanto con el balón como por sus movimientos y labores defensivas.

En cuanto a su futuro con la selección de Bélgica, Courtois explicó que pensó en retirarse del combinado nacional tras el Mundial, pero que disfrutó de participar en el torneo y de jugar con la camiseta de su país, y que está dispuesto a regresar si el seleccionador lo quiere durante la clasificación para la Eurocopa.

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Afirmó que su puesto en la selección no está garantizado y que debe demostrar que merece estar como portero titular, aclarando que su ausencia en la Liga de Naciones se debió a la acumulación de partidos y a su necesidad de descanso, además de las lesiones y a circunstancias familiares, entre ellas la boda de su padre el pasado septiembre.