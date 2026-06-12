Courtois desafía a Salah con un recuerdo doloroso... y anticipa la estrategia de los Faraones

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, envió un mensaje desalentador a su excompañero Mohamed Salah, capitán de Egipto, antes del partido.

Egipto debutará en el Mundial 2026 ante Bélgica el lunes por la tarde.

Ambos coincidieron en el Chelsea y se midieron en la final de la Champions 2022: Courtois con el Real Madrid y Salah con el Liverpool.

«Mohamed Salah es un buen amigo, hemos jugado juntos y uno contra otro muchas veces», declaró Courtois al diario HLN.

Y añadió: «Salah es clave para Egipto, pero espero que se repita el escenario de la final de París de 2022».

En esa final, Courtois detuvo todos los intentos del Liverpool, y Vinicius Junior marcó el gol del triunfo en el 59’.

Añadió: «Para Mohamed Salah fue una noche difícil, pero es un gran jugador y debemos cuidarnos de él».

Courtois concluyó: «Egipto jugará de forma defensiva y organizada, y apostará por los contraataques».