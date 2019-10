Courtois: "Creo que podríanos habernos llevado el partido, es una pena"

Thibaut Courtois atendió a Movistar La Liga después de la derrota del Real Madrid ante el Mallorca y Marcelo pasó por zona mixta para analizar el 1-0

El portero del Thibaut Courtois atendió a los micrófonos de Movistar La Liga tras la derrota del Real Madrid en y perder el invicto en la Liga Santander.

"Nos dijo que empezarían con intensidad y teníamos que igualar. Nos costó. El que mete gol es diestro y lo mete bien al segundo palo, nos faltaba el último pase, y nos faltaron ocasiones. Ha sido una pena, creo que nos podríamos habernos llevado el partido", comenzó el guardameta, analizando el encuentro.

Otro de los temas por los que fue cuestionado el internacional por es por la expulsión de Odriozola. La doble amarilla recibida por el lateral donostiarra dio al traste con las opciones blancas. Courtois fue sincero y dio algunos 'palos' a su compañero.

"En la primera amarilla dio en la pelota, la segunda es justa. Creo que en ese momento con tarjeta no hay que hacer falta, pero bueno es la adrenalina. Jugar con 10 era más complicado", afirmó.

Sobre el aplazamiento del Clásico, el portero merengue fue escueto y claro. "No creo que pase factura la situación. Tenemos que ir a Estambul primero", expresaba un Courtois que volvió a encajar gol.

Uno de los temas clave por los que se le cuestionó a Courtois fue la cantidad de lesiones en el parón de selecciones y que quizás puso pasar factura al cuadro de la capital de .



"Algunos venimos de concentrarnos con la selección, no ha habido tiempo para pensar en eso. Tenemos que recuperarnos. El equipo está preparado y vamos a luchar hasta el final siempre", finalizó.

MARCELO, SOBRE EL CLÁSICO: "SI HAY PARTIDO, BIEN Y SINO TAMBIÉN"

Por su parte, uno de los capitanes del conjunto blanco, Marcelo, pasó por zona mixta, para dar sus impresiones sobre la derrota del conjunto blanco en Mallorca.

"Estamos dolidos. Encajamos gol pronto y nos complicó la vida. No estuvimos bien al inicio e intentamos por lo menos empatar el partido"

"Lo intentamos de todas las maneras: llegar con más jugadores al área, al centro... pero no ha podido ser", expresaba el lateral brasileño sobre las circunstancias del encuentro.

Cuestionado si existe un problema en el conjunto blanco tras esta derrota, Marcelo fue sincero.

"No creo. Siempre hay un problema en los partidos que se pierden. Ellos marcaron muy pronto y no hemos podido saber si estábamos bien o no. Era más difícil yendo por detrás. Tenemos que seguir y que no vuelva a pasar", analizó.

"Creo que cada partido es diferente. Hoy fue así, su afición empujó mucho y a los 5 minutos marcaron. Nos hacen un gol, desestructura mucho. No es falta de intensidad, pasa en cualquier partido"

Un tema fundamental por el que fue preguntado Marcelo fue por el aplazamiento del Clásico. El capitán blanco no había hablado por el momento sobre el cambio de fecha por la tensión en Cataluña, y dio su opinión sobre el tema.

"Nos toca jugar cuando sea. Si hay partido, está bien y sino también", declaró.

Acerca de si hay preocupación dentro del vestuario, Marcelo contestó que lo están "siempre".

"Preocupados estamos siempre. Hay que estar atentos a todo, pero queda mucha temporada. Está claro que no nos gusta perder. Tenemos que mejorar muchas cosas. Esta derrota no nos puede hundir, hay que intentar sacar lo positivo para seguir".

Sobre la clave para poder tener control, Marcelo fue honesto. "La continuidad. Si ganamos 3-4 partidos se saca más pecho llegas mejor. Cuando pierdes uno, tienes que sacar mucho más. Hay que dar continuidad a las victorias", confirmó.

"Atrás se sufre. Eso es normal. Tenemos que estar pendientes de defender los que estamos atrás, pero somos un conjunto", concluyó.