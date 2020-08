Courtois: "Compararme con Casillas me parece un atrevimiento y no tiene sentido"

Thibaut Courtois se ha convertido en el primer portero del que gana el Zamora a portero menos goleado de Iker Casillas pero el belga rechaza ser comparada con la leyenda blanca que acaba de retirarse.

"Compararme con Íker me parece un atrevimiento y no tiene ningún sentido. Yo en lo que pienso ahora no es en cómo quiero que me recuerden cuando me retire, sino en ser lo más útil posible para mi club, para mi entrenador y para mis compañeros. No pienso en el después, pienso en el hoy, en el próximo partido. Siempre pienso solamente en el entrenamiento que viene y en el partido que viene", explica en ABC.

El partido contra el City: "Es que estamos hablando de uno de los grandes equipos de la Premier. El City lleva tiempo acostumbrado a las grandes peleas. Allí siempre he tenido partidos muy complicados, aunque recuerdo muy bien haber ganado en ese estadio por 1-3. Mi opinión es que nos vamos a enfrentar dos equipos muy sólidos, con criterio y que tenemos las cosas muy claras. En ese cuerpo a cuerpo pueden pasar muchas cosas. Somos dos grandes equipos".

Cómo jugar en Manchester: "Cada partido es una aventura diferente, no se puede pronosticar ni augurar nada. He jugado en mi carrera cientos de partidos de alto nivel y no ha habido dos iguales. Además, los detalles cambian los guiones. Hay muchos detalles cada cinco minutos, cada tres minutos, cada minuto. Cualquier chispa en el campo puede desencadenar una historia diferente. Sabemos lo que tenemos que hacer, que es ganar y marcar dos goles como mínimo. Esto es lo único importante y seguro. Luego, los detalles del partido te van llevando hacia donde sea".

Guardiola: "Negar la dimensión de Guardiola en el fútbol moderno no viene a cuento. Ha demostrado una sensibilidad especial y ha tenido los ingredientes necesarios para poder llevar a cabo su idea del juego. Todos lo que estamos en el mundo del fútbol tenemos un elevado concepto de él y lo veo lógico".

¿Cómo ve a Hazard?: "Eden ha tenido mala suerte con las lesiones y ha sufrido mucho. No es porque yo también sea belga o porque sea mi amigo, pero estamos hablando de uno de los jugadores más especiales que ha dado el fútbol en la últimas décadas. Eden es uno de los cracks del fútbol mundial".