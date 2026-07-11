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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Courtois amenaza con retirarse de la selección belga y pone una única condición para cambiar de opinión

Belgium
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T. Courtois
Francia vs España
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EE. UU.

El portero del Real Madrid habló tras la eliminación del Mundial 2026.

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, amenazó con retirarse del fútbol internacional tras la eliminación de Bélgica en el Mundial 2026 ante España.

El portero se lesionó justo antes del gol de la derrota por 1-2 ante España, ayer en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en cuartos de final.

«Ya veremos qué pasa con mi futuro en la selección», declaró Courtois a «Marca» tras el partido.

«Quizá quiera tomarme un respiro de la Liga de Naciones, que no me parece importante, antes de volver a participar en la fase de clasificación para la Eurocopa».

Y añadió: «Esta decisión debe tomarse junto con la Federación Belga de Fútbol; o bien la aprueban, o bien este partido (contra España) ha sido el último para mí».

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Courtois, con 21 partidos en Mundiales, solo está a dos del récord de Manuel Neuer.

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