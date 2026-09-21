Tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1 en el derbi de la capital, Thibaut Courtois, guardameta del conjunto merengue, ofreció unas llamativas declaraciones en las que habló sobre las decisiones arbitrales que generaron una amplia polémica, aunque al mismo tiempo se negó a que su equipo entrara en la dinámica de la queja o adoptara lo que describió como una "mentalidad de víctima".

El sitio web "Tribuna" recogió las declaraciones del portero del Real Madrid, quien mostró su malestar por algunas de las decisiones que se vivieron en el derbi, asegurando que hablar de los errores arbitrales no significa que el club busque cargar al árbitro con la responsabilidad de la derrota o buscar justificaciones para el resultado adverso.

Courtois declaró: "Ya estoy realmente harto de toda esta mentalidad de víctima. Los árbitros no quieren favorecer a ninguna parte, ni en España ni en Europa".

Cuando se le preguntó directamente al guardameta belga por su valoración de la actuación del árbitro durante el duelo ante el Atlético de Madrid, fue más claro a la hora de expresar su descontento, asegurando que algunas decisiones no fueron comprensibles para él.

Courtois afirmó: "Desde luego, no lo entiendo en absoluto, deberíamos haber ganado".

Las declaraciones del portero del Real Madrid llegaron después de un partido en el que se vivieron varias jugadas arbitrales polémicas, en medio de las críticas por parte de los jugadores del conjunto merengue hacia algunas de las decisiones del árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

Y pese a la amargura de la derrota, Courtois quiso lanzar un mensaje diferente a la afición del Real Madrid tras el pitido final, después de besar el escudo del club ante la afición del Atlético de Madrid, en una clara señal de su vínculo con el equipo y su apego a la camiseta incluso en los momentos más difíciles.

Sobre esa jugada, el guardameta belga dijo: "¿Mi gesto al final? Yo quiero al Real Madrid. Estoy en el lugar en el que se supone que debo estar. Quiero estos colores incluso en la derrota".

Las declaraciones de Courtois se producen tras la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, en un partido que dejó numerosos interrogantes dentro del conjunto merengue, ya sea por el resultado o por algunas de las decisiones arbitrales que acompañaron al encuentro.