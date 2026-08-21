La etapa de Arthur Melo en el gigante italiano ha terminado. Como comunicó la Vecchia Signora, el contrato del brasileño fue rescindido de forma anticipada. «Esta operación conlleva un efecto económico negativo de aproximadamente seis millones de euros como consecuencia del ajuste del valor contable neto del derecho del jugador a las prestaciones deportivas», explicó el club turinés en un comunicado oficial.

Melo había llegado a la Juventus en 2020 procedente del FC Barcelona en un polémico intercambio por Miralem Pjanic con un valor total de 80 millones de euros. Sin embargo, nunca estuvo ni cerca de justificar su astronómica cifra de traspaso.

El centrocampista no logró asentarse en la Juve, por lo que el club lo cedió en total en cuatro ocasiones: al FC Liverpool, a la Fiorentina, al FC Girona y, por último, al equipo brasileño de Primera División Gremio.

Pero tampoco en sus clubes de cesión, con la excepción de la Fiorentina, Melo logró convencer de forma sostenida. Además, su elevado salario resultó ser un gran obstáculo. Este habría rondado los cinco millones de euros netos por año.

Desde su llegada a Turín hace seis años, el internacional brasileño en 22 ocasiones apenas disputó 63 partidos oficiales con la Juventus, en los que marcó un gol. Su última aparición con el club turinés en un partido oficial fue en la final de la Coppa Italia del 11 de mayo de 2022 (2-4, prórroga). Melo queda ahora sin equipo.