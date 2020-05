Costly: "Propuse a Vargas para dirigir a Honduras"

El delantero reconoció que dio referencias a Fenafuth sobre el técnico argentino para el cargo en el seleccionado. "Es el mejor", dijo.

Carlo Costly, el experimentado delantero que milita en Marathon, se encargó de remarcar su buena relación con el entrenador argentino Héctor Vargas y hasta que fue protagonista de una recomendación para llevarlo a la Selección de Honduras.

"A mi me preguntaron cómo lo ves para la Selección y yo lo propuse para dirigirla. Dije que es el mejor, que habla mucho, está bien, pero se va a ir adaptando al sistema de la Selección y federativos. Eso se aprende", dijo en una entrevista por Instagram.

Además, calificó a Vargas como "un tipo inteligentísimo, le cae bien a todo el jugador" y que "conoce el fútbol, el sistema, sabe como la pasa el futbolista".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Al mismo tiempo, aportó mayor conflicto con el colombiano Jorge Luis Pinto, luego de un cruce interminable de acusaciones entre ambos. "Me ofendió. Yo no le he faltado al respeto. Solo dije la verdad de lo que hizo en Honduras. Si me quiere decir llanta, mugre, es cosa de él. Me han dicho peores cosas", señaló.