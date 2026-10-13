Según un informe de Sky, un traspaso de Schade en invierno es, en principio, posible, aunque el Brentford pone condiciones claras: en enero exigiría más de 70 millones de euros por su traspaso.

Los pretendientes del internacional alemán parecen hacer cola. Según Sky, varios clubes están siguiendo de cerca a Schade en estos momentos. A finales de septiembre se informó de acercamientos del Liverpool. El Arsenal, el Chelsea y el Tottenham son otros gigantes de la Premier League que también se habrían fijado en Schade.

Que el jugador de 24 años, cuyo contrato con el Brentford termina en 2028, pueda cambiar de equipo ya en invierno dependería, sencillamente, de que alguno de los clubes interesados esté dispuesto a pagar la elevada cantidad que exige el Brentford. Schade, que llegó a Inglaterra procedente del SC Friburgo en 2023, ha comenzado con fuerza la temporada: ya ha marcado tres goles en sus primeros seis partidos de la Premier League. Sigue invicto con el Brentford en la temporada 2026/27 (dos victorias y cuatro empates) y ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación.

Kevin Schade fue titular en los dos últimos partidos de la selección alemana

Schade, que debutó con la selección alemana en marzo de 2023, fue incluido recientemente en la primera parte de la convocatoria para los primeros partidos internacionales a las órdenes del nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp. Tanto en el 1-1 en Países Bajos como en el 0-1 ante Grecia, el jugador del Brentford salió de inicio por la banda izquierda. Fueron su sexto y séptimo partido como internacional. Sin embargo, no logró convencer del todo.

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Si Schade acaba marchándose por más de 70 millones de euros, podría llegar a batir el récord de traspasos del Brentford. Hasta ahora, Bryan Mbeumo es la venta más cara de la historia del club inglés de primera división: el atacante pasó del Brentford al Manchester United en 2025 por 75 millones de euros.

Los ingleses habían pagado un total de 26 millones de euros al Friburgo por Schade en 2023. El futbolista nacido en Potsdam suma 120 partidos y 25 goles con el Brentford en los casi cuatro años que lleva en el club.