Costa de Marfil vs. Noruega: Previa del Mundial FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Costa de Marfil vs. Noruega, ronda de 32 del Mundial: 30 de junio de 2026, 13:00 EST (18:00 GMT).

Previa del partido entre Costa de Marfil y Noruega en los octavos de final del Mundial

En un duelo complicado de pronosticar, la emprendedora Costa de Marfil desafía a una Noruega liderada por el mejor delantero del mundo. ¿Quién avanzará a octavos bajo el calor de Texas? El premio es enfrentar a Brasil o Japón.

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Cómo llegaron Costa de Marfil y Noruega

Los marfileños abrieron el marcador en sus tres partidos de grupo, logrando un récord histórico para África. Vencieron 1-0 a Ecuador, cayeron 2-1 ante Alemania en el descuento y cerraron con un 2-0 sobre Curazao gracias a un doblete de Nicolás Pépé.

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La afición noruega ha sido un espectáculo aparte, con cánticos contagiosos. En el campo, sus tres encuentros suman 15 goles (media de cinco por partido). En el último, una derrota 4-1 ante Francia, el seleccionador Ståle Solbakken reservó a Erling Haaland, Martin Odegaard y Antonio Nusa. Julian Ryerson, ausente en ese duelo, debería volver al lateral derecho.

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Compañeros de club, ahora rivales

El fútbol habla sin pausa del talento del extremo marfileño Yan Diomande. El extremo de 19 años del RB Leipzig, codiciado por varios gigantes europeos, podría fichar este verano. Rápido, habilidoso y letal en el regate, se medirá en la banda derecha a su compañero Antonio Nusa, conocido como «el Neymar noruego». Su duelo puede decidir el partido.

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¿Podrá alguien detener a Erling Haaland?

La máquina goleadora del Manchester City, Erling Haaland, buscará aumentar su cuenta de cuatro goles en el Mundial. El creador de juego del Arsenal, Martin Ødegaard, será su principal proveedor de pases. Haaland estará bajo la atenta mirada de Kouakou Kossounou, del Atalanta, y del talentoso jugador de 22 años del Sporting de Lisboa, Ousmane Diomande.

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Posible once inicial de Costa de Marfil

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Posible once inicial de Noruega

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Convocatoria de 26 jugadores de Costa de Marfil

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doué (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle de Brujas), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

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Convocatoria de 26 jugadores de Noruega

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bolonia), Leo Skiri Østigård (Génova), Sondre Langås (Derby County) y Henrik Falkener (Viking).

Centrocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Costa de Marfil, dirigida por Emerse Fae, no ha reportado lesiones ni sanciones. La alineación se confirmará cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, no ha confirmado lesiones ni suspensiones. Tampoco ha revelado el once inicial. Se informará cuando haya novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Costa de Marfil llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, tras ganar 2-0 a Curazao en la fase de grupos del Mundial con doblete de Nicolas Pépé. Antes perdió 2-1 ante Alemania y venció 1-0 a Ecuador. Antes, vencieron 2-1 a Francia y 1-0 a Escocia en amistosos, lo que refuerza su confianza para las eliminatorias.

Noruega ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido otro. Cayó 4-1 ante Francia en la fase de grupos tras rotar su plantilla, antes venció 3-2 a Senegal y 4-1 a Irak. Antes, empataron 1-1 con Marruecos y vencieron 3-1 a Suecia en amistosos. En total, marcaron 12 goles y encajaron nueve.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre ambas selecciones en la base de datos actual, por lo que este podría ser su primer duelo oficial en una fase final del Mundial.

Clasificación

Costa de Marfil terminó segunda en el Grupo E y Noruega segunda en el Grupo I, por lo que se ven las caras en la ronda de 32 en Dallas.