Cómo ver Costa de Marfil - Ecuador con una VPN

Gemini

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Cambia tu ubicación virtual al país que emite el partido y elude las restricciones geográficas para ver a tu equipo en directo. Sigue nuestra guía paso a paso más abajo o consulta las mejores VPN para ver deportes en streaming.

El partido se jugará el 14 de junio de 2026 a las 19:00 EST (23:00 GMT).

Costa de Marfil vs. Ecuador: contexto del partido

El encuentro del Grupo E enfrenta a dos equipos con sólida defensa. Se jugará en Pensilvania.

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Costa de Marfil?

Emerse Faé, quien asumió el cargo tras la caótica victoria en la Copa Africana de Naciones de 2023, convirtió al equipo en una defensa más fiable. El técnico apuesta por un esquema disciplinado, con el central Evan Ndicka como pilar. En el medio, Seko Fofana y el capitán Franck Kessie aportan dinamismo y liderazgo, mientras que Amad Diallo y Simon Adingra aportan talento por las bandas.

GOAL AR

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Ecuador?

Al igual que Costa de Marfil, la nueva fortaleza de Ecuador es su sistema defensivo. La estrella del PSG Pacho y Piero Hincapié, del Arsenal, dos hombres que se enfrentaron en la final de la Liga de Campeones, forman la base de la zaga de cuatro del seleccionador argentino Sebastián Beccacece. Con él, Ecuador presiona alto, domina el balón y se muestra sólido atrás. En la medular destaca Moisés Caicedo, del Chelsea, un centrocampista de talla mundial.

Getty Images

Convocatoria de Costa de Marfil (26 jugadores):

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim) y Elye Wahi (Niza).

El camino de Costa de Marfil hacia el Mundial

Costa de Marfil completó una campaña de clasificación histórica en el Grupo F de la CAF, asegurando su pase automático al Mundial de 2026 tras 12 años de ausencia. Bajo la dirección de Emerse Faé y eufóricos tras ganar la Copa Africana de Naciones 2023, mantuvieron su portería a cero en los 10 partidos de la eliminatoria.

Convocatoria de 26 jugadores de Ecuador

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Defensas: Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (París Saint-Germain), Pervis Estupinán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Ángel Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate, cedido por Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp) y Jeremy Arévalo (Stuttgart).

El camino de Ecuador hacia el Mundial

La clave de su campaña fue la sólida defensa: encajó solo cinco goles en 18 partidos, un logro notable en la difícil zona de clasificación de la CONMEBOL, donde terminó segunda, justo detrás de la campeona del mundo, Argentina. De hecho, pasó menos de 100 minutos por detrás en el marcador durante toda la eliminatoria.

Guía paso a paso para ver Costa de Marfil vs. Ecuador hoy

NordVPN

Descarga e instalación : Crea una cuenta en ExpressVPN u otro servicio de VPN confiable (consulta la guía de GOAL aquí) e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor : Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se transmita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido y quieres ver la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense). Borra la caché: A veces, tu navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Empieza a ver la retransmisión: Abre la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en el móvil o el portátil está bien, pero los deportes en directo se disfrutan mejor en la pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer que la VPN funcione en tu televisor:

Televisores inteligentes y Fire Stick: La mayoría de los dispositivos Android TV, como Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV , tienen apps de VPN. Busca tu VPN en la tienda del televisor, inicia sesión y conéctate como en tu móvil.

Apple TV, Roku y consolas no admiten VPN directamente, así que usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.

Noticias y plantillas

Costa de Marfil está dirigida por Emerse Fae en esta campaña del Mundial. No se ha confirmado ninguna lesión ni suspensión en la plantilla de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer la alineación probable. Se añadirán más noticias sobre el equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, tampoco ha reportado lesiones, sanciones ni once inicial. Más novedades se conocerán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Costa de Marfil llega en buena forma: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Venció 2-1 a Francia el 4 de junio, con goles de Doué y Diallo; 1-0 a Escocia y 4-0 a Corea del Sur en amistosos anteriores, con cinco goles en esos dos encuentros. Su única derrota fue 2-3 contra Egipto en la Copa Africana de Naciones, en enero.

Ecuador ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha empatado los otros dos. La Tri venció 3-0 a Guatemala el 7 de junio, tras ganar 2-1 a Arabia Saudí en mayo. En marzo empató 1-1 con Países Bajos y Marruecos. En estos cinco partidos ha marcado nueve goles y ha encajado tres.

Historial de enfrentamientos directos

En la base de datos actual no hay registros de enfrentamientos directos entre Costa de Marfil y Ecuador. Este partido será el primero entre ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA.

Clasificación

En el Grupo E, Ecuador es segundo y Costa de Marfil cuarto, antes de sus primeros partidos.