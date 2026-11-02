En un hecho sin precedentes, el desconcierto y la confusión se apoderaron de la capital saudí, Riad, tras la interrupción total de la comunicación con el club emiratí Shabab Al-Ahli a menos de 24 horas de su decisivo enfrentamiento ante el Al-Hilal en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Fuentes bien informadas revelaron al diario "Asharq Al-Awsat" que la Confederación Asiática de Fútbol y su homóloga saudí, además de la directiva del Al-Hilal, llevan horas intentando contactar con la directiva del club emiratí para conocer la hora de llegada de la delegación del equipo a Riad, sin recibir respuesta alguna hasta la 1:39 del mediodía, hora de Arabia Saudí, de este lunes.

Riad se prepara para acoger el esperado enfrentamiento entre el Al-Hilal y el Shabab Al-Ahli mañana martes, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la zona oeste de Asia en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Una incógnita que amenaza los preparativos organizativos

Las fuentes aclararon que la directiva del Shabab Al-Ahli aún no ha determinado la hora de llegada de la delegación del equipo, y que no ha respondido a ninguna de las llamadas realizadas por las entidades implicadas para organizar la recepción, el protocolo y el alojamiento, pese a la peligrosa proximidad de la fecha del partido, mientras que otras fuentes señalaron que se espera que la delegación llegue antes de la puesta de sol de hoy.

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Varios directivos del club Shabab Al-Ahli ya habían llegado a Riad ayer domingo, junto al comisario del partido y el cuerpo arbitral encargado de dirigir el encuentro, lo que aumentó el desconcierto de los organizadores sobre el motivo del retraso de la delegación principal y la falta de confirmación de su hora de llegada.

Debido a esta incógnita, el destino de la reunión técnica del partido, que estaba previsto celebrar a las tres de la tarde de este lunes, quedó en el aire, ya que aún no se ha aclarado si se celebrará en el horario fijado o si se aplazará a la franja vespertina a la espera de la llegada de la delegación emiratí.

Una publicación eliminada que aumenta la polémica

En un contexto relacionado, la polémica creció después de que varios usuarios de las redes sociales difundieran una publicación que atribuyeron a la cuenta oficial del club Shabab Al-Ahli, referida al esperado enfrentamiento ante el Al-Hilal, señalando que la publicación fue eliminada posteriormente.

Esto ocurre en un momento en que el club había publicado ayer una lista de sus rivales en el mes de noviembre, encabezada por el Al-Hilal, mientras que su página web sigue mostrando una cuenta atrás para el partido previsto para mañana.

Esta escena de incertidumbre llega horas antes de la esperada cumbre asiática, de modo que todas las entidades implicadas siguen a la espera de una sola llamada desde Dubái que determine el destino de los preparativos organizativos del partido.