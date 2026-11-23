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Hussein Abdulghani, leyenda del Al Ahli saudí, ha cargado con dureza contra el fichaje del entrenador neerlandés Marino Pusic, en plena ola de indignación entre la afición del club por el bajón de resultados y de nivel futbolístico. Abdulghani exige que se pidan cuentas al responsable de cerrar la operación, sobre todo por las condiciones económicas que rodean el contrato del técnico y que hacen que su destitución resulte carísima.

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El Al Ahli recibió duras críticas tras caer por 3-2 ante el Al Shamal catarí, en la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite. El equipo desperdició una ventaja de dos goles y encajó tres tantos en la segunda parte, por lo que se marchó sin puntuar en uno de los resultados que más han indignado a la afición en los últimos tiempos.

La crisis no se quedó en la derrota ante el Al Shamal. Las críticas a Pusic han ido en aumento por la irregularidad del equipo y su incapacidad para sacar partido de los recursos futbolísticos de los que dispone, mientras crecen las peticiones de la afición para poner fin a su etapa y buscar un nuevo técnico capaz de devolver al Al Ahli a la lucha por los títulos.

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Hussein Abdulghani afirmó, durante su intervención en el programa «Nadina», que la persona que tomó la decisión de fichar a Pusic debe rendir cuentas. A su juicio, el problema no es solo haber elegido a un entrenador que no ha logrado convencer a la afición, sino también haber aceptado unas condiciones contractuales que han dejado al club en una situación complicada.

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La leyenda del Al Ahli añadió: «A la persona que fichó a Pusic tienen que traerla y pedirle cuentas, por haber dado el visto bueno a la firma de Pusic y por haber puesto una cláusula de rescisión tan dura. Esto es corrupción».

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Las declaraciones de Abdulghani suponen una crítica directa al responsable de los fichajes del Al Ahli. Considera que la decisión de contratar a un entrenador con una cláusula de rescisión de la que después resulta difícil desprenderse obliga a revisar los detalles del acuerdo, sobre todo porque el club podría verse obligado a seguir con el técnico pese a no estar satisfecho con los resultados ni con el nivel del equipo.

Estas palabras también abren interrogantes sobre cómo se toman las decisiones en el club y hasta qué punto se estudian los aspectos económicos y deportivos antes de cerrar las incorporaciones, especialmente porque los contratos de los entrenadores no se limitan al salario anual, sino que incluyen cláusulas que pueden convertirse en una pesada carga si el proyecto fracasa y hay que cambiar de cuerpo técnico.

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El obstáculo económico sigue siendo una de las cuestiones clave en torno al futuro de Pusic, ya que su destitución lleva aparejado un coste que el Al Ahli tendría que asumir si rescinde el contrato de forma unilateral. Esto complica todavía más el panorama, con la afición presionando para que se marche.

Las críticas se dispararon tras la derrota ante el Al Shamal catarí, sobre todo porque el Al Ahli llegó a ir ganando por dos goles, pero no supo mantener la ventaja y permitió que su rival marcara tres tantos. Así perdió un partido que tenía casi decidido y aumentaron las dudas sobre la capacidad del cuerpo técnico para corregir los errores que se repiten.

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Las declaraciones de Abdulghani llegan además en un momento en el que se habla cada vez más de una crisis en el vestuario del Al Ahli. Mohamed Noor, exestrella del Al Ittihad, aseguró que algunos jugadores no quieren que Pusic continúe: subrayó que fueron los futbolistas quienes lucharon y lograron la victoria ante el Al Nassr, y después afirmó que no quieren al entrenador.

Entre las críticas deportivas y los rumores sobre la relación entre el entrenador y los jugadores, la directiva tiene que abordar el caso Pusic, ya sea dándole una nueva oportunidad para enderezar el rumbo o tomando la decisión de cambiar, asumiendo en cualquier caso las consecuencias del acuerdo económico que ha indignado a Hussein Abdulghani y que le ha llevado a exigir que se pidan cuentas a la persona responsable de cerrar la operación.